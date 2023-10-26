День бабушек и дедушек в России 2023 — 28 октября
В России есть прекрасная традиция празднования Дня матери, за которой последовали День отца, а также (хотя неофициально) День дочери и День сыновей. А 28 октября отведено ещё для двух особых членов семьи — бабушек и дедушек. Как их поздравить? Подскажет Life.ru.
В России 28 октября отмечается самый тёплый семейный праздник — День бабушек и дедушек. Фото © Dmitry Vechorko / Unsplash
В нашей жизни есть особенные люди, которые нежно любят нас и всегда готовы поддержать. Это — наши бабушки и дедушки.
Роль старшего поколения в семье год от года возрастает, ведь увеличивается продолжительность жизни. Если, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), средняя продолжительность жизни в мире в 2000-м составляла менее 67 лет, то в 2019-м она увеличилась до 73 лет. По данным ООН, в 2021-м в мире проживал 761 млн человек старше 65 лет.
Большинство опрошенных признаёт, что бабушки и дедушки сыграли положительную роль в их детстве, а в некоторых случаях полностью заменяли им родителей. Именно поэтому во всём мире существует специальный праздник, посвящённый старшему поколению. В России такую дату отмечают в конце октября. Рассказываем, как появился День бабушек и дедушек и какие традиции с ним связаны.
Почему День бабушек и дедушек в России отмечают в октябре
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек. В нашей стране эта дата фиксированная и дополнительным выходным днём не является. Правда, в 2023 году праздник отмечается в субботу, так что у внуков есть дополнительная возможность провести побольше времени со старшим поколением.
Праздник возник по инициативе голландских цветоводов. В 2009 году Цветочное бюро Голландии предложило учредить красивую традицию: в определённый день дарить бабушкам и дедушкам кашпо с живыми цветами как символ связи между корнями и ростками, символизирующими молодое и старшее поколения. На инициативу откликнулись представители цветочного бизнеса многих стран. Конечно, в этом был и коммерческий расчёт, но праздник получился таким по-семейному тёплым, что заложенный в нём смысл пришёлся по нраву и обычным людям. Вскоре День бабушек и дедушек начали отмечать и за пределами Европы, в том числе в США. Прижился праздник и в нашей стране.
Надо отметить, что точной даты Всемирного дня дедушки и бабушки не установлено, в разных странах его празднуют в разное время. В России выбрали октябрь, так как в этом месяце древние славяне отмечали праздник Осенние деды — торжество, посвящённое почитанию предков.
Похоже, россияне настолько почитают своё старшее поколение, что праздников в его честь в России аж несколько. У нас отдельно отмечают День бабушек (26 мая) и День дедушек (22 января), празднуют и Международный день пожилого человека, который приходится на 1 октября.
День пожилого человека и День бабушек и дедушек — это два разных праздника. Первый — официальный, второй же — неформальный и более уютный. Фото © Ioann-Mark Kuznietsov / Unsplash
Как поздравить и что подарить бабушкам
День бабушек и дедушек — отличный повод навестить пожилых родственников, преподнести им приятные подарки, помочь по дому, устроить чаепитие в кругу семьи, послушать рассказы старшего поколения. Лучший подарок бабушкам и дедушкам, конечно, внимание. А поздравить их можно открыткой или стихотворением, которое внуки выучат наизусть.
Но если говорить о подарках именно бабушкам, то можно предложить такие варианты.
- Как советуют голландские цветоводы — кашпо с цветами. Или комнатное растение, за которым бабушка сможет ухаживать. Только проведайте заранее, какие цветы и какие растения ваша бабушка любит, чтобы не попасть впросак.
- Вибромассажёр. Вибрация снимет напряжение в мышцах, улучшит кровообращение и поднимет настроение вашей бабушке.
- Ванночка для ног. Бурлящие пузырьки и ребристое донышко устроят стопам настоящий массажный сеанс, снимут усталость. Кроме того, эти ванночки бывают такими красивыми!
- Палки для скандинавской ходьбы. Если ваша бабушка ведёт активный образ жизни и любит гулять в парке — это для неё. Поддерживают тонус и заставляют забыть о возрасте.
- Электроодеяло — полезная вещь. Его можно использовать, если в доме холодно, а можно применять для предварительного прогрева кровати, к примеру, когда приехали в дачный дом после зимы и нужно прогреть спальные места.
- Фитнес-браслет. С таким браслетом удобно отслеживать дневную активность человека, что очень актуально для людей любого возраста. Выглядит такой браслет стильно и современно.
- Туалетная вода. Если ваша бабушка пользуется парфюмом, то подарите ей марку той туалетной воды, которая у неё заканчивается.
Что подарить бабушке? Задачка не из лёгких. Фото © Ekaterina Shakharova / Unsplash
Как поздравить и что подарить дедушкам
Лучший подарок дедушке — это время, которое вы ему уделите. Он любит играть в шахматы? Сыграйте с ним партию. Заядлый рыбак? Сходите на рыбалку. Просто любит погулять в парке? Прогуляйтесь вместе, послушайте его рассказы.
Если же думать о подарке, который останется у дедушки на память об этом дне, рассмотрите следующие варианты.
- И снова вспомним о голландских цветочниках. Да-да, некоторые дедушки тоже любят и цветы, и комнатные растения. Только узнайте заранее, что он предпочитает — фикус или кактус.
- Электронная книга. Если ваш дедушка ещё не приобщился к чтению электронных книг, такой гаджет может ему понравиться. Только обязательно берите с электронными чернилами — интерфейс проще сенсорных планшетов, а шрифт чётче и не бликует на солнце. Хоть они и чёрно-белые, но стоить могут дороже планшетов. Накачайте дедушке книжек из Интернета и сразу вместе с ним настройте шрифт. Объясните, как пользоваться ридером. Вот вам и будет чем заняться вдвоём!
- Очиститель и увлажнитель воздуха. Есть устройства 2 в 1. В использовании они достаточно просты: нужно просто залить воду из-под крана (лучше через фильтр) и доливать по мере необходимости. Есть приборы с бактерицидными фильтрами и лампами.
- Элитный спиртной напиток. Выдержанный виски или благородный коньяк — напитки, которые дегустируют, пьют по самым значимым поводам. А разве День дедушки и бабушки не такой? Конечно, если здоровье деду позволяет выпить рюмочку-другую.
- Коллекционный экземпляр книги или даже несколько. Это ценный подарок для любителя чтения, а может, будет продолжение — и дедушка увлечётся собирательством. Есть очень красивые коллекционные экземпляры — дорогие, но они того стоят. Если уже начата какая-то коллекция, то стоит подыскать в неё достойное пополнение.
- "Умная" подушка. Она контролирует сон и помогает лучше отдыхать, а также избавиться от храпа.
- Тёплый домашний комплект. В почтенном возрасте люди часто мёрзнут, поэтому мягкий, уютный халат или пижама станут воплощением вашей заботы и внимания. Дополнить набор можно домашними тапочками.