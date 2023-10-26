День бабушек и дедушек в России 2023 — 28 октября

В России есть прекрасная традиция празднования Дня матери, за которой последовали День отца, а также (хотя неофициально) День дочери и День сыновей. А 28 октября отведено ещё для двух особых членов семьи — бабушек и дедушек. Как их поздравить? Подскажет Life.ru.

В нашей жизни есть особенные люди, которые нежно любят нас и всегда готовы поддержать. Это — наши бабушки и дедушки.

Роль старшего поколения в семье год от года возрастает, ведь увеличивается продолжительность жизни. Если, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), средняя продолжительность жизни в мире в 2000-м составляла менее 67 лет, то в 2019-м она увеличилась до 73 лет. По данным ООН, в 2021-м в мире проживал 761 млн человек старше 65 лет.

Большинство опрошенных признаёт, что бабушки и дедушки сыграли положительную роль в их детстве, а в некоторых случаях полностью заменяли им родителей. Именно поэтому во всём мире существует специальный праздник, посвящённый старшему поколению. В России такую дату отмечают в конце октября. Рассказываем, как появился День бабушек и дедушек и какие традиции с ним связаны.