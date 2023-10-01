День пенсионера: Как в России отмечают Международный день пожилых людей День пожилого человека принято отмечать в первый день второго осеннего месяца — 1 октября. Это торжество имеет международный статус. Но как бабушки и дедушки отметят свой праздник? Какие у него обычаи и традиции? Что в программе мероприятий? Все ответы на Life.ru. 30 сентября, 21:01 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Возможно, он отмечается в октябре потому, что календарная осень отождествляется с осенью жизни. Фото © Pietro Schellino / Unsplash

Когда отмечают Международный день пожилых людей

Каждый человек на планете зависит от общества: кто-то нуждается в одобрении, кому-то требуются помощь и поддержка, кто-то ищет самоутверждения, заботясь о других, а некоторые соревнуются, чтобы определить свою лидерскую позицию. Все мы имеем близких людей, чьё мнение ценим. Для большинства это родители и ближайшие родственники: братья и сёстры, тёти и дяди, бабушки и дедушки. Однако часто они находятся далеко от нас, даже если мы живём в одном городе. И мы не всегда находим время для того, чтобы встретиться хотя бы раз в неделю. В связи с этим был учреждён международный праздник — День пожилого человека, который призван защитить права пожилых людей.

Этот праздник отмечается во всём мире 1 октября каждый год. Он был учреждён по инициативе Организации Объединённых Наций и проводится уже в 33-й раз в 2023 году. В России этот праздник был введён немного позже, в 1992 году, после принятия Постановления Президиума Верховного совета РФ "О проблемах пожилых людей" (2890/1-1).

Но название "Международный день пожилых людей" не звучит как название праздника, с которым хочется поздравлять, тем более получать поздравления в этот день. Поэтому в России в 2023 году впервые проводится акция "День бабушки и дедушки", тем самым праздник будет вписан в один ряд с Днём матери и Днём отца.

Цель и традиции праздника

Главная цель этого праздника — напомнить детям о своих родителях и родственниках, проявить вежливость и заботу о соседях, а также протянуть руку помощи тем, кто может стесняться просить о ней. Это время, когда мы можем проявить благодарность и уважение к пожилым людям, которые внесли значительный вклад в нашу жизнь и общество в целом. Важно помнить, что им также необходимы наше внимание и забота в повседневной жизни, а не только во время праздника. День пожилого человека — это возможность для всех нас задуматься о значимости и важности пожилых людей в нашей жизни. Они обладают богатым опытом и мудростью, которыми могут поделиться с нами. Поэтому помимо официальных мероприятий важно уделить время и внимание своим родителям, бабушкам и дедушкам, чтобы выразить им свою любовь и благодарность.

День пенсионера в других странах

Праздник сначала отмечали в Европе, особенно в северных странах, где уровень жизни гораздо выше остальных. Постепенно он перешёл и в южные государства, и в США. Появились свои традиции. В силу своих финансовых возможностей в разных государствах в этот день проводятся различные мероприятия. Но всё же главной целью остаётся поощрение пожилых людей.

Этот день традиционно отмечается также в Азербайджане, Белоруссии, Латвии, Молдавии, на Украине. В Японии — стране долгожителей — в третий понедельник сентября отмечают День почитания пожилых людей.

Когда в России выходят на пенсию

Вопрос о возрасте выхода на пенсию является важным и актуальным для многих российских граждан. В нынешнее время, когда ритм жизни всё время ускоряется, а возможности для заработка становятся всё менее стабильными, понимание того, когда можно ожидать полноценного отдыха и поддержки от государства, становится особенно важным.

В России возраст выхода на пенсию в последние годы постепенно увеличивается. Конечно, это вызывает разную реакцию у граждан, однако такие шаги связаны с текущей демографической ситуацией и необходимостью обеспечения стабильности пенсионной системы.

Согласно последним изменениям, женщины могут выйти на пенсию в России в возрасте 55–60 лет, в зависимости от года рождения. Для мужчин пенсионный возраст составляет 60–65 лет. Возрастная граница определяется Правительством России и периодически может меняться в зависимости от социально-экономической ситуации в стране.

Выплаты ко Дню пожилых людей от правительства

Хотя на федеральном уровне никаких "подарков" не предусмотрено, в этот день многие регионы страны по своей инициативе делают единовременные выплаты пенсионерам. Размер и условия выплат различаются в зависимости от возможностей местных бюджетов. В Челябинской области единовременную выплату в размере 700 рублей получат все пенсионеры, достигшие 55-летнего возраста (женщины) и 60-летнего возраста (мужчины), а также те, кто уже вышел на пенсию. Заявление подавать не нужно, деньги будут перечислены на банковский счёт или почту.

единовременную выплату в размере 700 рублей получат все пенсионеры, достигшие 55-летнего возраста (женщины) и 60-летнего возраста (мужчины), а также те, кто уже вышел на пенсию. Заявление подавать не нужно, деньги будут перечислены на банковский счёт или почту. В Ямало-Ненецком автономном округе единовременная выплата в размере 1122 рублей предусмотрена для всех женщин и мужчин 60 и 65 лет соответственно. Выплата оформляется по заявлению в органах социальной защиты. Если пенсионер уже состоит на учёте, то выплата будет перечислена автоматически.

единовременная выплата в размере 1122 рублей предусмотрена для всех женщин и мужчин 60 и 65 лет соответственно. Выплата оформляется по заявлению в органах социальной защиты. Если пенсионер уже состоит на учёте, то выплата будет перечислена автоматически. В Нижегородской области единовременную выплату в размере 1000 рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники гетто и концлагерей.

единовременную выплату в размере 1000 рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники гетто и концлагерей. В Рязанской области единовременную выплату в размере 500 рублей получат местные жители, отметившие 90-летний юбилей. Для получения выплаты необходимо иметь постоянную регистрацию в регионе и получать социальную пенсию или страховую пенсию по старости.

единовременную выплату в размере 500 рублей получат местные жители, отметившие 90-летний юбилей. Для получения выплаты необходимо иметь постоянную регистрацию в регионе и получать социальную пенсию или страховую пенсию по старости. В Ярославской области единовременную выплату в размере 500 рублей получат неработающие бывшие сотрудники органов региональных госучреждений. Для получения выплаты необходимо подать заявление в органы социальной защиты.

единовременную выплату в размере 500 рублей получат неработающие бывшие сотрудники органов региональных госучреждений. Для получения выплаты необходимо подать заявление в органы социальной защиты. В Ненецком автономном округе единовременная выплата в размере 5000 рублей предусмотрена для пенсионеров, отработавших в регионе не менее 15 лет, а также для инвалидов всех групп, проживших на данной территории 20 лет и больше. Если пенсионеру исполнилось 70 лет, то выплата составит 16 640 рублей. Выплата оформляется по заявлению в органах социальной защиты.

В каком возрасте отмечают День пожилого человека? В России этот возраст для мужчин наступает в 60 лет, а для женщин — в 55. Фото © FORMAT arw / Unsplash

Как отмечают Международный день пожилых людей в России

В первый день октября во всём мире принято звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать, как сильно вы их любите, и поделиться последними новостями. Кроме того, во всех регионах страны 1 октября пройдёт акция "День бабушки и дедушки" при поддержке национального проекта "Демография".

В плане мероприятий Санкт-Петербурга свыше 100 событий: спектакли, концерты, выставки, творческие вечера и даже вебинары. Программа празднования Дня бабушек и дедушек охватила целый месяц развлекательных, образовательных и спортивных активностей. Самые значимые: VIII Спартакиада пенсионеров России, Международный форум "Старшее поколение", Неделя информационной поддержки граждан пожилого возраста, спектакль "Доктор философии" и другие.

свыше 100 событий: спектакли, концерты, выставки, творческие вечера и даже вебинары. Программа празднования Дня бабушек и дедушек охватила целый месяц развлекательных, образовательных и спортивных активностей. Самые значимые: VIII Спартакиада пенсионеров России, Международный форум "Старшее поколение", Неделя информационной поддержки граждан пожилого возраста, спектакль "Доктор философии" и другие. В Чите в День пожилого человека с 10:00 до 18:00 пенсионеров ждут на бесплатные экскурсии в Забайкальском краеведческом музее. Там можно будет посмотреть все выставки, даже временные. В библиотеке имени Аркадия Гайдара будут мастер-классы, во время которых сделают сувениры для бабушек и дедушек. А в библиотеке № 4 для семей проведут онлайн-викторину "Бабушки и внуки". В 16:00 в Забайкальской краевой филармонии будет концерт камерного оркестра Леонида Лундстрема и солистов — скрипача Петра Лундстрема и пианистки Екатерины Мечетиной. Билеты доступны в кассах и онлайн.

в День пожилого человека с 10:00 до 18:00 пенсионеров ждут на бесплатные экскурсии в Забайкальском краеведческом музее. Там можно будет посмотреть все выставки, даже временные. В библиотеке имени Аркадия Гайдара будут мастер-классы, во время которых сделают сувениры для бабушек и дедушек. А в библиотеке № 4 для семей проведут онлайн-викторину "Бабушки и внуки". В 16:00 в Забайкальской краевой филармонии будет концерт камерного оркестра Леонида Лундстрема и солистов — скрипача Петра Лундстрема и пианистки Екатерины Мечетиной. Билеты доступны в кассах и онлайн. В Нижнем Новгороде прошёл мастер-класс по макияжу и укладке волос для пенсионеров. Его провели студенты-визажисты Нижегородского колледжа малого бизнеса. Они помогли пожилым людям найти, создать и приукрасить свой образ. Под руководством мастеров пенсионеры освоили основы и правила нанесения макияжа и современной техники укладки волос.

прошёл мастер-класс по макияжу и укладке волос для пенсионеров. Его провели студенты-визажисты Нижегородского колледжа малого бизнеса. Они помогли пожилым людям найти, создать и приукрасить свой образ. Под руководством мастеров пенсионеры освоили основы и правила нанесения макияжа и современной техники укладки волос. Красноярский край присоединится к Всероссийской акции "День бабушки и дедушки". В городах и районах пройдут спортивные старты, концерты, флешмобы, творческие встречи и мастер-классы. В пансионаты для пожилых граждан и инвалидов школьники приедут с концертами и подарками.

присоединится к Всероссийской акции "День бабушки и дедушки". В городах и районах пройдут спортивные старты, концерты, флешмобы, творческие встречи и мастер-классы. В пансионаты для пожилых граждан и инвалидов школьники приедут с концертами и подарками. В Оренбургской области пройдут танцевальные марафоны под названием "Активное долголетие в ритме танца!". Для представителей старшего поколения подготовят концертные программы, танцевальные соревнования, а также различные флешмобы и квесты. Кроме того, учреждения социального обслуживания запустят акцию "Социальная услуга в подарок", а также фотоакции "Мои года — моё богатство" и "Один в один", отражающие жизненный путь пожилых людей и связь поколений в семье.

пройдут танцевальные марафоны под названием "Активное долголетие в ритме танца!". Для представителей старшего поколения подготовят концертные программы, танцевальные соревнования, а также различные флешмобы и квесты. Кроме того, учреждения социального обслуживания запустят акцию "Социальная услуга в подарок", а также фотоакции "Мои года — моё богатство" и "Один в один", отражающие жизненный путь пожилых людей и связь поколений в семье. В Бурятии представители старшего поколения соберутся в Улан-Удэ 13 октября на республиканский фестиваль "Золотой возраст" в рамках Международного дня пожилого человека, посвящённого 100-летию Республики Бурятия. Планируется, что участие в нём примут порядка трёх тысяч активных пенсионеров со всех районов республики и столицы Бурятии. Мероприятие отвечает целям и задачам национального проекта "Демография".

представители старшего поколения соберутся в Улан-Удэ 13 октября на республиканский фестиваль "Золотой возраст" в рамках Международного дня пожилого человека, посвящённого 100-летию Республики Бурятия. Планируется, что участие в нём примут порядка трёх тысяч активных пенсионеров со всех районов республики и столицы Бурятии. Мероприятие отвечает целям и задачам национального проекта "Демография". В Центральном парке Тулы состоится праздник, посвящённый Международному дню пожилых людей. На фонтанной площади ЦПКиО всех виновников торжества ждут различные мероприятия. Для садоводов и огородников состоится мастер-класс "Сад и огород". Также для гостей организуют мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и живописи. В шахматно-шашечной беседке можно будет поиграть в шахматы, джакколо, кульбутто, корнхолл, тейбл-эластик, крокинол, напольный кёрлинг. Для любителей активного отдыха подготовлен "заход" на один километр в технике северной ходьбы. А творческих гостей будут ждать в литературно-музыкальной гостиной "У камина".

Как отметят День бабушки и дедушки в Москве

"Вторая молодость" в центре культуры и искусств "Щукино" . Москвичей и гостей столицы приглашают на концерт фольклорных коллективов. Гостей ждут музыкальные номера, караоке под баян, хоровод и кадриль.

. Москвичей и гостей столицы приглашают на концерт фольклорных коллективов. Гостей ждут музыкальные номера, караоке под баян, хоровод и кадриль. В культурном центре "Лидер" пройдёт интерактивная развлекательная программа, посвящённая Дню пожилого человека. По традиции гости мероприятия подготовят творческие номера, послушают и исполнят любимые песни, прочтут стихи. Участники смогут провести время за беседой, принять участие в интерактивах.

пройдёт интерактивная развлекательная программа, посвящённая Дню пожилого человека. По традиции гости мероприятия подготовят творческие номера, послушают и исполнят любимые песни, прочтут стихи. Участники смогут провести время за беседой, принять участие в интерактивах. Отметить День бабушки и дедушки можно на выставке "Его величество орган" в Российском национальном музее музыки . Почему орган называют королём инструментов? Кто и когда изобрёл самый первый орган? Как он устроен снаружи и внутри? Какой орган и почему занесён в Книгу рекордов Гиннесса? Ответы на эти и другие вопросы участники узнают на экскурсии.

. Почему орган называют королём инструментов? Кто и когда изобрёл самый первый орган? Как он устроен снаружи и внутри? Какой орган и почему занесён в Книгу рекордов Гиннесса? Ответы на эти и другие вопросы участники узнают на экскурсии. Культурный центр "Ладога" приглашает на творческий мастер-класс по изготовлению традиционных русских кукол-закруток. Хозяйки в старину мастерили такие поделки для детских игр. Созданные по особым правилам куклы становились символом мира в семье и оберегом. Им давали имена: Неразлучники, День и Ночь, Берегиня, Десятиручка и другие. Участники занятия научатся изготавливать кукол-закруток в техниках куватка и бабочка. Они узнают, как правильно сложить яркие лоскуты ткани и где их нужно перетянуть нитками.

приглашает на творческий мастер-класс по изготовлению традиционных русских кукол-закруток. Хозяйки в старину мастерили такие поделки для детских игр. Созданные по особым правилам куклы становились символом мира в семье и оберегом. Им давали имена: Неразлучники, День и Ночь, Берегиня, Десятиручка и другие. Участники занятия научатся изготавливать кукол-закруток в техниках куватка и бабочка. Они узнают, как правильно сложить яркие лоскуты ткани и где их нужно перетянуть нитками. Галерея Александра Шилова приглашает на лекцию "Народная повесть". Герои полотен Александра Шилова — люди самого разного социального положения, возраста, внешности, призвания и характера. Особенно стоит отметить портреты сельских тружеников и пожилых людей, во внешнем облике которых художник запечатлел историю их жизни и судьбу.

приглашает на лекцию "Народная повесть". Герои полотен Александра Шилова — люди самого разного социального положения, возраста, внешности, призвания и характера. Особенно стоит отметить портреты сельских тружеников и пожилых людей, во внешнем облике которых художник запечатлел историю их жизни и судьбу. В Доме А.Ф. Лосева пройдёт мастер-класс "Философия рукоделия". Участники научатся вязать крючком и спицами игрушки, салфетки, подставки под горячее, грелки для чайников и другие вещи. Изделия ручной работы станут хорошим подарком для близких и коллег.