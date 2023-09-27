Терапевт перечислил правила, за которые в старости вы себе скажете спасибо

Сердце каждый день работает без остановки, доставляя кровь во все органы человека. Очень важно следить за его состоянием, чтобы не допустить развития опасных заболеваний. Как сохранить здоровье сердца, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам эксперта, здоровье сердца определяют генетическая предрасположенность и приобретённые болезни.

"Генетический аспект — самый важный для человека. Работа всего организма на 80% зависит от него. Если человек знает, что у него в роду были близкие родственники с проблемами сердца, это повод делать кардиограмму и регулярно проверяться у врача. Также нужно сдавать анализы крови на уровень сахара и холестерина", — подчеркнул Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".

А на оставшиеся 20% влияют приобретённые болезни. Поэтому врач перечислил действия, которые помогут до старости сохранить здоровье сердца:

контроль уровня холестерина, сахара в крови и давления;

снижение веса;

отказ от алкоголя и курения;

минимизация употребления поваренной соли.

Также Кондрахин добавил, что своевременная диагностика и лечение позволяют повлиять на течение заболеваний в лучшую сторону. Очень важно вести активный образ жизни, хорошо спать и исключить стресс.