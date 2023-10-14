Россиян спросили об учреждении в стране Дня бабушки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил учредить День бабушки, потому что её роль в жизни детей не менее важна, чем роль родителей. Депутат запустил опрос в своём телеграм-канале.

"У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учреждён День бабушки?" — спросил он.

Сейчас проголосовавших почти 35 тысяч, подавляющее большинство опрошенных (81%) поддержали инициативу Володина. Опрос продолжается. Сам депутат также отметил, что до сих пор с теплотой вспоминает свою бабушку.