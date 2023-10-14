Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 10:22

Россиян спросили об учреждении в стране Дня бабушки

Володин запустил опрос, предложив установить в России День бабушки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил учредить День бабушки, потому что её роль в жизни детей не менее важна, чем роль родителей. Депутат запустил опрос в своём телеграм-канале.

"У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учреждён День бабушки?" — спросил он.

Сейчас проголосовавших почти 35 тысяч, подавляющее большинство опрошенных (81%) поддержали инициативу Володина. Опрос продолжается. Сам депутат также отметил, что до сих пор с теплотой вспоминает свою бабушку.

Психолог раскрыла факторы, которые усугубляют депрессию у пожилых
Психолог раскрыла факторы, которые усугубляют депрессию у пожилых

Ранее сообщалось, что примерно половина россиян (45%) признались, что собираются накопить на безбедную старость, а также купить перед пенсией загородный дом или квартиру.

BannerImage

Freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar