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2 октября, 16:06

Психолог раскрыла факторы, которые усугубляют депрессию у пожилых

Психолог Нарутович: Просмотр сериалов усугубляет депрессию у пенсионеров

Одинокие пенсионеры подвержены депрессии, а просмотр сериалов усугубляет их состояние. Первый признак хандры у пожилого человека — нежелание заботиться о себе, предупредила психолог Надежда Нарутович в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

"У пожилых людей может быть неопрятный вид: они перестают за собой следить из-за сложного эмоционального состояния. Они не убираются в квартире и даже в своей комнате. Перестают готовить себе еду", — пояснила Нарутович.

Сериалы ухудшают психологическое состояние у стариков, говорит психолог. При просмотре старых фильмов пожилые люди начинают жить прошлым, а не настоящим.

Эксперт отметила, что в борьбе с депрессией не стоит прибегать к народным методам, лучше обратиться к специалисту. Психолог советует отвлекать пожилого человека от депрессии прогулками, работой в огороде или любимыми увлечениями.

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Александра Мышляева
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