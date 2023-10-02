Психолог раскрыла факторы, которые усугубляют депрессию у пожилых

Одинокие пенсионеры подвержены депрессии, а просмотр сериалов усугубляет их состояние. Первый признак хандры у пожилого человека — нежелание заботиться о себе, предупредила психолог Надежда Нарутович в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

"У пожилых людей может быть неопрятный вид: они перестают за собой следить из-за сложного эмоционального состояния. Они не убираются в квартире и даже в своей комнате. Перестают готовить себе еду", — пояснила Нарутович.

Сериалы ухудшают психологическое состояние у стариков, говорит психолог. При просмотре старых фильмов пожилые люди начинают жить прошлым, а не настоящим.

Эксперт отметила, что в борьбе с депрессией не стоит прибегать к народным методам, лучше обратиться к специалисту. Психолог советует отвлекать пожилого человека от депрессии прогулками, работой в огороде или любимыми увлечениями.