Психолог дал два важных совета, как выйти из депрессии

Человек впадает в депрессивное состояние, если его жизненный сценарий идёт вразрез с тем, который предлагает ему реальность. Об этом рассказал кандидат психологических наук, руководитель "Лаборатории психологии здоровья" НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН.

"Если человек имеет жёсткие ожидания от своей жизни и готов только к этим ожиданиям, тогда любой другой сценарий отметается и объявляется отрицательным, человек начинает страдать", — пояснил он.

Во-первых, по его словам, нужно признать тот факт, что ты страдаешь депрессией. Её легко определить по таким признакам, как апатия, упадок сил, тяжёлое эмоциональное состояние, которое беспокоит больше трёх месяцев. Во-вторых, следует понять, что от этого заболевания за один день не избавиться.

Поэтому следует дать себе передышку и перестать требовать от себя слишком многого, посоветовал врач. Он подчеркнул, что необходимо признать своё право на слабость. Также, по его словам, зачастую ситуацию усугубляют родственники, которые "пытаются пнуть человека с депрессией", недооценивая глубину его переживаний. Доктор уверен, что решить проблему поможет визит к специалисту.