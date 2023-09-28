Метеозависимым рассказали, как защититься от "барической депрессии"

В октябре и ноябре Россию, по прогнозам синоптиков, накроет "барическая депрессия" — атмосферное давление снизится, в результате чего погода ухудшится и станет холоднее. Конечно, такое явление скажется на метеозависимых, но выход есть — прежде всего надо как можно больше двигаться и поменьше волноваться и переживать. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.

"Подходят бег, скандинавская ходьба, плавание, по сезону велосипедные или лыжные прогулки. Также помогает приём травяных чаёв — с пустырником, мятой, ромашкой. В некоторых случаях благоприятное влияние могут оказать небольшие дозы тёмного шоколада и чёрного кофе", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Кроме того, следует максимально сократить или вовсе отказаться от употребления табака и алкоголя. Эксперт напомнила, что метеозависимость усиливает симптомы заболеваний, поэтому важно вовремя их лечить. По словам специалиста, болезненная реакция организма на изменения погоды появляется из-за того, что вегетативная нервная система не может к ним адаптироваться. Причём в основном такое состояние возникает у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, сниженным иммунитетом и нарушением обмена веществ.