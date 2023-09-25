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25 сентября, 12:38

Синоптик предупредила, что метеозависимым москвичам на этой неделе не поздоровится

Синоптик Позднякова: На этой неделе в Москве ожидается +20 и высокое давление

С 25 сентября на протяжении всей недели в столице будет высокое атмосферное давление. Это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Об этом "Москве 24" рассказала Татьяна Позднякова — ведущий специалист агентства "Метеоновости".

"Во вторник, 26 сентября, давление будет самое высокое — 761 миллиметр ртутного столба. Потом, за счёт того что воздух станет более тёплым, давление окажется чуть ниже. Но в любом случае оно останется выше климатической нормы. Гипертоники, гипотоники будут ощущать некоторый дискомфорт", предупредила синоптик.

Эксперт подчеркнула, что столица на пороге золотой осени. Всю неделю осадков не ожидается. Ночные температуры будут в пределах 7–9 градусов, днём преобладающая температура составит 17–19 градусов. По словам Поздняковой, в четверг и пятницу будет ещё теплее — около 20 градусов тепла. Северный ветер сменится южным, поэтому эти дни прогнозируются довольно комфортными, заключила синоптик.

Москвичам рассказали об июльской погоде в сентябре

Москвичам рассказали об июльской погоде в сентябре

Ранее синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую неделю в Москве. По его словам, небольшое похолодание пришлось только на ночь 25 сентября. Остальная неделя будет радовать москвичей теплом.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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