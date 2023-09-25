Синоптик предупредила, что метеозависимым москвичам на этой неделе не поздоровится

С 25 сентября на протяжении всей недели в столице будет высокое атмосферное давление. Это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Об этом "Москве 24" рассказала Татьяна Позднякова — ведущий специалист агентства "Метеоновости".

"Во вторник, 26 сентября, давление будет самое высокое — 761 миллиметр ртутного столба. Потом, за счёт того что воздух станет более тёплым, давление окажется чуть ниже. Но в любом случае оно останется выше климатической нормы. Гипертоники, гипотоники будут ощущать некоторый дискомфорт", — предупредила синоптик.

Эксперт подчеркнула, что столица на пороге золотой осени. Всю неделю осадков не ожидается. Ночные температуры будут в пределах 7–9 градусов, днём преобладающая температура составит 17–19 градусов. По словам Поздняковой, в четверг и пятницу будет ещё теплее — около 20 градусов тепла. Северный ветер сменится южным, поэтому эти дни прогнозируются довольно комфортными, заключила синоптик.