Россияне рассказали, куда будут тратить деньги на пенсии

Примерно половина россиян (45%) признались, что собираются накопить на безбедную старость, а также купить перед пенсией загородный дом или квартиру. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опрос, проведённый сервисом по поиску работы "Работа.ру" и "СберНПФ".

"В группе от 30 до 40 лет первоочередным приоритетом оказалось строительство дома, а у опрошенных до 30 лет — покупка квартиры и хобби", — подчеркнула исполнительный директор "СберНПФ" Алла Пальшина.

Согласно результатам, 25% желают вложиться в строительство собственного дома, чтобы там проводить время с внуками и выращивать фрукты и овощи. 24% предпочитают накопить и купить квартиру, а 22% респондентов хотели бы в старости научиться чему-то новому и завести интересное хобби.

18% опрошенных намерены заняться в период нахождения на пенсии собственным бизнесом. 13% хотят выучить иностранный язык для саморазвития, а 6% готовы получить высшее образование. Только 11% признались, что их не интересуют вложения в образование или недвижимость и все накопления они готовы потратить на путешествия по миру.