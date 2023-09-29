Воспитывать внуков и быть примером: Опрос показал, кем видят себя российские бабушки и дедушки

Бабушки и дедушки играют огромную роль в жизни каждого человека. Они окружают внуков особой заботой и любовью и делают их более счастливыми. В преддверии Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, АНО "Национальные приоритеты" выяснила, чем хотят заниматься представители старшего поколения на пенсии. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Большинство россиян считают, что общество нуждается в людях старшего возраста Фото © Unsplash

По мнению большинства россиян (87%), общество нуждается в людях старшего возраста, а 70% опрошенных считают, что старшее поколение может поделиться своими знаниями и опытом с детьми и подростками. Чаще всего об этом говорят именно молодые люди (82% среди респондентов от 18 до 24 лет).

Сами же люди старше 55 лет хотят передавать опыт молодым (70%), продолжать работать (61%), а также помогать нуждающимся (39%). Немало и тех, кто желает объединять людей и быть волонтёрами (по 28%). 43% также считают, что их присутствие рядом с молодым поколением учит его уважению и пониманию.

Представительницы старшего поколения в первую очередь желают быть бабушками и воспитывать внуков Фото © Unsplash

Также выяснилось, чем хотят заниматься женщины на пенсии. Так, большинство участниц заявили, что в первую очередь желают быть бабушками и воспитывать внуков, — 72%. Главными по хозяйству захотели быть 50% опрошенных, а 45% были бы не прочь оказаться наставниками для молодёжи.

Самыми популярными увлечениями для женщин старшего возраста оказались огородничество (52%), путешествия (50%) и рукоделие (46%). Вместе с этим указывалось самообразование (43%), скандинавская ходьба (32%) и танцы (16%).

Женщины "серебряного" возраста признались, что хотели бы слышать слова благодарности за активное участие в жизни общества Фото © Unsplash

Что касается представителей сильного пола, то они видят себя дедушками, воспитателями внуков (61%), а также наставниками для молодых (55%). Лидерство в числе увлечений по праву заняла рыбалка (71%). Также называлось огородничество (39%), рукоделие (23%), охота (22%) и футбол (21%).

Женщины "серебряного" возраста признались, что хотели бы слышать слова благодарности за активное участие в жизни общества (47%), а для мужчин важнее всего получить уважение в обществе (51%).