Экономист рассказала, как получить налоговый вычет на пенсии

При покупке квартиры пенсионеры могут получить налоговый вычет сразу за четыре года. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева.

"Пенсионеры могут получить имущественный вычет при покупке жилья сразу за четыре года: за тот год, когда купили квартиру на пенсии, и за три года до года покупки. При этом не важно, продолжает ли пенсионер работать: можно получать только пенсию, а можно — пенсию и зарплату. Вернуть налог можно только в том случае, если пенсионер платил его в последние годы. Если из доходов была только пенсия — она НДФЛ не облагается, возвращать нечего", — сказала Оксана Васильева.

По её словам, для получения вычета нужно подтвердить свои доходы. Специалист утверждает, что максимальный вычет — 2 000 000 рублей. Сумма НДФЛ к возврату составит до 260 000 рублей, но не больше уплаченного за четыре года налога и 13% от реальной стоимости квартиры. Для других покупателей жилья сумма вычета такая же, но деньги получить можно будет только после года покупки, не за предыдущие годы. По словам специалиста, для возврата налога за текущий год можно получить уведомление о праве на имущественный вычет — оно придёт работодателю, если у пенсионера есть трудовой договор. За прошедшие годы или при отсутствии трудового договора нужно подавать декларацию. Если подать несколько деклараций одновременно, деньги придут сразу за все годы, заверила эксперт.