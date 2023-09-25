Самую высокую пенсию в России получают космонавты и лётчики

В России самые высокие пенсии получают космонавты, заслуженные лётчики и госслужащие. Об этом агентству "Прайм" сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Однако возможность увеличить себе выплаты по старости есть и у других категорий сотрудников. Так, специалист рассказала о программах корпоративных пенсионных накоплений. Есть разные их варианты, но общее правило одно: чем дольше стаж работы в компании — тем выше пенсия. Она может достигать 50–100 тысяч рублей.

Кроме того, Иванова-Швец посоветовала делать накопления и инвестировать их. По её словам, сумма в пять миллионов рублей уже гарантирует неплохой дополнительный доход.