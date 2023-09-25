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25 сентября, 00:28

Самую высокую пенсию в России получают космонавты и лётчики

Экономист Иванова-Швец объяснила, кто имеет право на самую большую пенсию

В России самые высокие пенсии получают космонавты, заслуженные лётчики и госслужащие. Об этом агентству "Прайм" сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Однако возможность увеличить себе выплаты по старости есть и у других категорий сотрудников. Так, специалист рассказала о программах корпоративных пенсионных накоплений. Есть разные их варианты, но общее правило одно: чем дольше стаж работы в компании — тем выше пенсия. Она может достигать 50–100 тысяч рублей.

Кроме того, Иванова-Швец посоветовала делать накопления и инвестировать их. По её словам, сумма в пять миллионов рублей уже гарантирует неплохой дополнительный доход.

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А ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что размер пенсии могут уменьшить в течение двух-трёх месяцев при наличии на то оснований. Так, самая распространённая причина урезания выплат — обнаружение ошибки при ревизии или дополнительном мониторинге.

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Freepik / karlyukav

Лариса Сафронова
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