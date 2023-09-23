В Госдуме рассказали, как будут индексировать страховые пенсии с 2025 года

В России с 2025 года будут два раза в год индексировать страховые пенсии. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, с 1 февраля выплаты увеличат на годовой процент инфляции.

Депутат также указала, что с 1 апреля выплаты проиндексируют на фактическое значение роста доходов Социального фонда России. Бессараб отметила, что увеличение доходов Соцфонда обеспечивается за счёт роста отчислений страховых взносов работающих. При увеличении зарплат растут и отчисления — до предельной величины базы начисления. Она добавила, что страховые пенсии по старости и в целом в 2024 году будут повышены единоразово.

"А начиная с 2025 года предусмотрено повышение дважды. С 1 февраля 2025-го — на годовой процент инфляции и с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов", — отметила Бессараб в беседе с Ura.ru.