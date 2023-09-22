В Госдуме рассказали, когда россиянам ждать увеличения пенсии
Депутат Бессараб: В России с 1 января увеличатся пенсии
В России с 1 января 2024 года увеличат размер пенсий. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, проиндексируют почти все соцвыплаты.
"С нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий", — отметила она в беседе с "Лентой.ру".
Ранее Лайф рассказывал о том, что некоторые категории пенсионеров получат доплаты с 1 октября 2023 года. Это праздничная дата — Международный день пожилых людей. Для одних прибавка будет на федеральном уровне, а для других — на региональном.