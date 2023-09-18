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С 1 октября повысят пенсии: Кому сделают прибавку и в каком размере

С 1 октября определённые категории пенсионеров получат доплаты. Одним сделают прибавку на федеральном уровне, другим — на региональном. Кому увеличат выплаты и на сколько?

17 сентября, 22:41
<p>1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Обложка © Shutterstock</p>

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Обложка © Shutterstock

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. К этой дате на региональном уровне пенсионерам сделают доплаты. Суммы будут зависеть от города, в котором живёт получатель. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

По её словам, к Международному дню пожилых людей 1 октября 2023 года в Рязанской области ожидается ежегодная выплата. Она предоставляется пенсионерам при соблюдении следующих условий: 1) достижение 90-летнего возраста и старше; 2) получение страховой пенсии по старости, назначенной в соответствии с законодательством РФ; 3) место жительства на территории Рязанской области. Размер выплаты — 500 рублей.

Такую же сумму перечислят пожилым людям в Ярославской области. В рамках Закона НАО от 20.12.2013 N 121-ОЗ (ред. от 05.07.2023) "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа" выплаты получат женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет (по состоянию на 1 октября текущего года включительно) и имеющие стаж работы в регионе не менее 15 лет. Выплату получат и пожилые инвалиды, прожившие в НАО не менее 20 лет. Им перечислят 5000 рублей.

— А гражданам старше 70 лет, проживающим на территории НАО и соответствующим указанным параметрам, выплатят 16 000 рублей. В ЯНАО производится выплата к 1 октября женщинам, достигшим возраста 60 лет и старше, мужчинам, достигшим возраста 65 лет и старше. Составляет она 1000 рублей, — добавила Оксана Красовская.

Юрист также обратила внимание, что пожилые люди, которые прекратили работать, в октябре получат проиндексированную пенсию. Ещё один важный момент — до 1 октября нужно определиться с форматом получения набора социальных услуг. Люди, которые имеют на него право, должны решить — получать данные услуги в денежном эквиваленте или натуральном виде.

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В набор социальных услуг входят обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

— Автоматически НСУ предоставляют в натуральном виде, но до 1 октября можно написать заявление и выбрать денежный эквивалент. Льготники после отказа будут получать прибавку с 1 января 2024 года. Отказаться можно полностью от всего НСУ или конкретно от какой-то одной услуги. К примеру, если льготнику необходимы лекарства, а санаторий и проезд не нужны, то он может отказаться от санатория и проезда, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

К 1 октября пенсионерам сделают разовые выплаты. Фото © Shutterstock

К 1 октября пенсионерам сделают разовые выплаты. Фото © Shutterstock

Сейчас стоимость набора социальных услуг составляет 1469,74 рубля, из них 1132,03 — на лекарства, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; 175,12 — на санаторно-курортное лечение; 162,59 — на проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

— Также человек, имеющий право на НСУ, может вернуться к прежнему формату. То есть если ранее он получал НСУ в денежном эквиваленте, а теперь решил получать в натуральном виде — лекарства, санаторий и проезд к месту лечения и обратно. Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг или социальной услуги подаётся до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления. К примеру, инвалид второй группы получал за лекарства деньги, и если он решит получать лекарства по рецептам бесплатно, то ему до 1 октября 2023 года необходимо подать заявление в СФР и лекарства он сможет получать бесплатно с 1 января 2024 года, — рассказала Оксана Красовская.

Она добавила, что пожилые люди, которым исполнится 80 лет в октябре 2023 года, получат двойную фиксированную выплату к пенсии. Таким образом, прибавка составит 7567 рублей 33 копейки. Повышение выплаты ждёт и людей, которым была установлена первая группа инвалидности с 1 октября 2023 года. Здесь есть важный нюанс. Необходимо понимать, что повышение фиксированной выплаты устанавливается один раз. Если человек получил инвалидность первой группы и ему назначена страховая пенсия, ему сразу делают прибавку. При этом, когда он достигает возраста 80 лет, повышения выплаты уже не будет. Устанавливается оно только по одному основанию. И стоит обратить внимание тех пенсионеров, которым уже исполнилось 80 лет ранее. Они уже получают эту повышенную фиксированную выплату.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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