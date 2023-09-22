В России могут разрешить прабабушкам и прадедушкам брать опеку над правнуками

Российское правительство поддержало законопроект, согласно которому прадедушкам и прабабушкам будет разрешено брать под опеку несовершеннолетних сирот. Это даст им право на повышение пенсии, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект заключения кабинета министров.

Один из авторов законопроекта, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, рассказал, что сейчас в нашем законодательстве не предусмотрена возможность для прадедушек и прабабушек оформлять опекунство. Это можно сделать, только если родственник приходится сироте тётей, дядей, братом, сестрой, бабушкой или дедушкой.

"Однако есть случаи, когда у ребёнка осталась только прабабушка, которой немногим больше 60 лет, она дееспособна и могла бы выполнять функции опекуна. Поскольку законодательство такого не предусматривает, ребёнок при живой прабабушке должен идти в детский дом", — заявил законотворец.

Прабабушкам и прадедушкам с иждивенцами в случае принятия закона повысят фиксированную выплату к страховым пенсиям по старости и инвалидности. В настоящее время её размер составляет 7567 рублей в месяц. За каждого иждивенца опекуны-пенсионеры получают треть от этой суммы, то есть 2522 рубля.