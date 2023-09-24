Россиянам рассказали, когда пенсию могут урезать или даже перестать выплачивать

Размер пенсии могут уменьшить в течение двух-трёх месяцев при наличии на то оснований, предупредил в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Так, самая распространённая причина урезания выплат — обнаружение ошибки при ревизии или дополнительном мониторинге. По словам Соловьёва, она может быть математической или связана с человеческим фактором: оператор ввёл неверные данные, например, продолжительность трудового стажа.

"В этом случае никакой вины пенсионера нет, вернуть переплату не потребуют. Но с нового месяца размер пенсии уменьшится", — отметил он.

Также, добавил юрист, возможно уменьшение пенсии по инвалидности. Такое происходит, если человек не явился в течение трёх месяцев к врачам для подтверждения диагноза. А выплата по потере кормильца прекращается, если её получатель достиг 18-летнего возраста или завершил очное обучение.

Кроме того, прекратить выплачивать пенсию могут и иностранному гражданину с российским видом на жительство, если срок действия документа истёк. А например, если гражданин переехал с Крайнего Севера, то повышающие коэффициенты перестают действовать.

Также выплаты могут быть прекращены до выяснения обстоятельств, если пенсионер не является за ними в кассу почты или не получает их курьером в течение шести месяцев.

А в сложных случаях, когда от пенсионера требуют вернуть переплату, главное — быть готовым отстоять свои выплаты. Юрист предупредил, что окончательное решение может быть принято нескоро и оно будет зависеть от обстоятельств и интересов гражданина. А иногда это может закончиться даже возбуждением уголовного дела.

"Если гражданин изначально предъявил подложные документы, то это может стать основанием не только для возврата уплаченных государством сумм, но и для возбуждения уголовного дела по соответствующим статьям УК России — "Мошенничество" и "Подделка документов", — заключил Соловьёв.