6 гениальных лайфхаков, которые сделают уборку в ванной комнате проще и быстрее

Уборка дома — дело не из приятных. На неё можно потратить целый день, а то и все выходные. А когда дело доходит до ванной, мы хватаемся за голову! Ведь там нужно отдраить раковину, унитаз, зеркала, плитку, душевую. Между тем именно санузел посещают весьма часто. Его же первым делом видят самые чистоплотные гости, привыкшие мыть руки после улицы. Мы же не хотим опозориться перед любимой свекровью, которая сканирует одним взглядом все труднодоступные места похлеще Лены Летучей? Тогда скорее читайте лайфхаки, которые мы для вас собрали!

Лайфхак № 1. Блестящая кафельная плитка

Уборка в ванной комнате: лучшие лайфхаки, чтобы ускорить и упростить процесс. Фото © Freepik

Зачастую ею целиком покрыты стены ванной комнаты. Чтобы кафель блестел как новенький, разведите 15-граммовый пакетик лимонной кислоты в одном стакане тёплой воды. Этого количества средства хватит для того, чтобы отмыть до блеска кафельные стены от пола и до потолка. А чтобы очистить швы между плитками, используйте отбеливающее средство. Нанесите его на швы и подождите десять минут, а затем смойте. Кстати, для лучшего эффекта можете потереть швы старой зубной щёткой.

Лайфхак № 2. Никакого налёта на дверцах душевой кабины

Когда капли воды на дверцах душевой кабины высыхают, они оставляют налёт, который в лучшем случае просто выглядит не очень эстетично, а в худшем — становится твёрдым, как ногтевая пластина. И может нарастать, если ничего с ним не делать. Этого можно избежать, если покрыть стекло специальным гидрофобным средством. А если вы этого ещё не сделали, а пятна — вот они, то захватите из автомобиля стеклоочиститель, чтобы стекляшка душевой сияла и оставалась прозрачной.

Лайфхак № 3. Детское масло для смесителей

Гид по уборке ванной комнаты: чтобы смесители блестели, используйте детское масло. Фото © Freepik / gpointstudio

Это один из наших самых любимых лайфхаков! Возьмите самое обычное детское масло для тела, нанесите на тряпочку и протрите все краны, душевую лейку, стойку для душа и любую фурнитуру в ванной. Масло размягчает известковый налёт и помогает быстро его удалить. Если отполировать краны с помощью салфетки с добавлением капельки детского масла, они засияют как новые. Кроме того, масло предохранит от дальнейших загрязнений.

Лайфхак № 4. Сияющая ванна — это реально

Для чего у вас в аптечке уже который год стоит перекись водорода? Вы не знаете? А гениальные лайфхаки для уборки знают! Налейте трёхпроцентную перекись во флакон с пульверизатором и опрыскайте ванну. Всего за 30 минут она обесцветит любую органику. Для пущей эффективности можно добавить уксус или лимонную кислоту. Но не смешивайте перекись с иными средствами, кроме перечисленных кислот, соды или спирта! Не все лайфхаки для уборки ванной одинаково полезны! Если вы не дипломированный химик, то эффект от опытов может оказаться весьма плачевным — вплоть до ожогов и отравлений ядовитыми парами.

Лайфхак № 5. Сверкающие краны

Гениальный лайфхак для уборки ванной — натрите краны лимоном и солью. Фото © Freepik / yanalya

Избавиться от ржавчины куда проще, чем может показаться. Для этого следует высыпать поваренную соль на ржавчину, а затем полить сверху лимонным соком. Уберите текилу, не в этот раз! Дело в том, что лимонный сок растворит, а соль впитает ржавчину в себя. Оставьте этот раствор на ночь, утром смойте воду.

Лайфхак № 6. Чистый ёршик для унитаза