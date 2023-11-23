Психологи объяснили, что делать, если детские хотелки на Новый год вам не по карману

До первого месяца зимы остались считаные дни — Новый год не за горами, и вопрос подарков детям становится всё актуальнее для многих россиян. Не каждому ребёнку свойственна скромность в желаниях, и иногда бывает так, что чадо требует телефон последней модели или ещё какое-нибудь роскошество, которое точно оставит огромную дыру в семейном бюджете. О том, как объяснить ребёнку, что семья не может себе позволить приглянувшийся ему подарок, рассказали психологи.

"Родитель может совершенно спокойно, но твёрдо и уверенно сказать ребёнку, что подарок дорогой и сейчас не получится его купить, но обязательно предложить альтернативные варианты, которые может выбрать ребёнок", — объяснила психолог Ксения Исакова в беседе с aif.ru, отметив, что отказ является важным опытом для формирования личности в детстве, без которого чадо может вырасти манипулятором и вымогателем, не понимающим слово "нет".

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Такими альтернативами может стать компромисс в виде, например, более дешёвой игрушки или модели желанного устройства из другой серии. При этом сильно уговаривать ребёнка нужды нет, но стоит поддержать его, когда на него нахлынут эмоции из-за недосягаемости желаемого.

В подобной беседе с ребёнком специалист советует фразы вроде: "Ты хочешь эту игрушку, она такая яркая и большая! Понимаю твой выбор. К сожалению, сейчас мы не можем её купить, она дорого стоит. Давай подумаем, что ещё тебе принесёт радость?"

Исакова отмечает, что ребёнок будет просить до тех пор, пока родители дают ему то, что он хочет. В этом плане у взрослых есть ответственность — выстроить правила поведения для детей и соблюдать их. В частности, следует обратить внимание на смещение фокуса ребёнка с постоянных "купи", "хочу" и "дай" к рациональному взгляду на вещи.

В свою очередь психолог Виктория Митрофанова советует ненавязчиво и заблаговременно предлагать детям варианты полезных и интересных подарков. Если получится, рады будут все. Ну а если ребёнок упрямится, могут помочь эти советы:

1. Поймите желания ребёнка. Знание его мотивов поможет вам найти компромисс при выборе подарка.

2. Растолкуйте ему денежные обстоятельства. Тут можно, например, объяснить, что Дед Мороз не может дать каждому ребёнку желанный подарок, ведь он должен поздравить каждого в России.

3. Попробуйте объяснить, что главное — не подарки, а атмосфера праздника. Новый год ведь не только про сюрпризы под ёлкой, но и про радостное время в кругу близких людей. Проведите праздник так, чтобы ваше чадо точно получило удовольствие, и не совсем тот подарок уже не будет его так волновать.

4. Расскажите, что цена — не главное. Узнайте, что именно он хочет от подарка, и, возможно, найдёте что-то с теми же функциями, но более скромным ценником.

5. Поощряйте творческие порывы. Если вы сможете научить детей, что радость не в дороговизне, это будет ценным уроком. Попробуйте предложить сделать подарок своими руками.

6. Будьте терпеливы. Ребёнок может не сразу понять и принять ограничения. От вас в этой ситуации требуются терпение, понимание и стойкость.