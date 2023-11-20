Муцениеце, Хилькевич и другие звёзды рассказали, какие подарки их дети ждут от Деда Мороза

Многие современные дети в письмах Деду Морозу просят дорогостоящие вещи, которые приходится покупать их родителям. Некоторые даже прямо указывают артикулы товаров с маркетплейсов. Напрячься перед Новым годом придётся в том числе и российским знаменитостям — перед покупками они рассказали, чего хотят их дети. Так, актриса Агата Муцениеце призналась, что стремится делать всё, чтобы детство её 10-летнего сына и 7-летней дочери было беззаботным.

"Тимофей и Мия до сих пор верят в волшебство, а я им подыгрываю. Каждый год они приносят мне список подарков, который я должна передать Деду Морозу. Вот сейчас Тимофей попросил раскраску, а Мия — маленькую куколку. Но я всё равно ещё докуплю то, что детям нравится. Для Тимофея — машины на радиоуправлении, летающие вертолёты", — отметила она в беседе с "Вечерней Москвой".

Актриса Анна Хилькевич в свою очередь рассказала, что её старшая семилетняя дочь Арианна в этом году попросила у Деда Мороза пони. А в семье Юлии Пересильд сложился достаточно необычный стиль общения с новогодним волшебником. Каждый год артистка вместе с детьми пишет письма Деду Морозу и кладёт их в морозилку — своеобразный портал в сказочный мир. Так же общаются с дарителем и дети актрисы Екатерины Копановой.

"Дети уже написали письма Деду Морозу и отправили через морозилку. Почти всегда они пишут: "Принеси нам, пожалуйста, дедушка, что сам захочешь, пусть это будут классные подарки, которые нам понравятся". В этом году даже для меня у Деда Мороза попросили чай, а для мужа — конфеты", — рассказала она.

11-летняя дочь актрисы Аллы Югановой до сих пор пишет письма Деду Морозу, причём не только русскому, но и китайскому. Последний передавал фонарики, а наш — швейную машинку, слаймы и игрушки, уточнила артистка. Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина вспомнила, как менялись новогодние предпочтения у её сыновей. Сначала это были игрушки и конструкторы, затем мальчики, которым сейчас 16 и 14 лет, ждали книги, а в этом году, вероятно, захотят электрогитары.

А отец двоих сыновей — олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров — рассказал, что младший Давид пока не может писать, о своих желаниях он рассказывает старшему брату — семилетнему Артуру, а тому приходится писать за двоих. В прошлом году спортсмен подарил им большую железнодорожную станцию.