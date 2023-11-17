Москвичам рассказали, как отправить письмо в столичную резиденцию Деда Мороза

С каждым днём Москва всё ближе с Новому году. Уже завтра, 18 ноября, в столице стартует почтовая кампания Деда Мороза, в рамках которой можно будет отправить своё письмо главному символу зимнего праздника. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

В этом году праздничная почтовая кампания пройдёт уже в шестой раз. Красочные почтовые боксы появятся по всей Москве, выбрано около 150 локаций: парки, торговые центры и различные учреждения культуры. При этом впервые они появятся на территории крупнейшего в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы", в Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах, в Музее Победы и на других площадках.

Обратиться к зимнему волшебнику с просьбой или пожеланиями сможет любой желающий, при этом он ответит всем без исключения. Самые добрые и яркие послания даже примут участие в конкурсе "Лучшее письмо для Деда Мороза", а их авторы даже смогут побывать в резиденции в Кузьминском лесопарке. Забирать письма, кстати, будут не обычные люди, а специальные почтовые снеговики в ходе обходов территорий.

Они выстроили маршрут, куда вошли более 40 парковых территорий в девяти столичных округах. При этом, чтобы посмотреть, какой почтовый ящик находится ближе всего, достаточно воспользоваться интерактивной картой на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Там же можно и построить маршрут.