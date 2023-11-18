Эксперт объяснила, откуда у Деда Мороза взялась Снегурочка

Скоро Новый год, а значит, вместе с ним придут и главные зимние персонажи — Дед Мороз и Снегурочка. Многие привыкли думать, что их соединяют семейные узы, однако на самом деле никакие они не родственники. Вероятнее всего, волшебник просто выкрал "внучку" из другой сказки, рассказала эксперт по детской литературе, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик МГПУ Екатерина Асонова.

"Сам по себе его образ суров и страшен, поэтому вводится фигура Снегурочки, которая "смягчает" Деда Мороза. Она была введена в сценарий в качестве посредника между Дедом Морозом и детьми: методисты считали, что персонаж-девочка вызовет больше доверия у детей", — приводит её слова "Газета.ru".

По одной из версий, прообразом Снегурочки стал персонаж из русской сказки. Согласно сюжету, дед с бабкой не могли иметь детей и сильно горевали, пока однажды не решили слепить из снега девочку. Снегурка радовала пожилых родителей до наступления лета — с приходом тёплых лучей она растаяла.

А известный писатель Александр Островский в пьесе "Снегурочка" рассказал другую историю. Главными героями произведения стали Мороз и его жена Весна-Красна, у которых родилась дочка Снегурочка. Это разозлило бога Ярило, и он убил девочку солнечным светом.

После выхода пьесы образ снежной героини начал кочевать по разным детским произведениям, однако вместе Мороз и Снегурочка встречались лишь у Островского. Тем не менее это не помешало персонажам стать символами Нового года и в 1937 году провести первую советскую ёлку в качестве дедушки и внучки.