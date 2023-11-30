Как в той самой песне: Названы семь потаённых страхов мужчин перед браком

Мысль о скором бракосочетании вызывает у некоторых мужчин тревогу и боязнь за своё будущее. Такие страхи возникают сразу по нескольким причинам, которые перечислила специалист по межличностным отношениям Инна Рейнер.

По словам психолога, нередко женихи боятся однообразного секса и скуки. После обмена кольцами проводить остаток жизни придётся лишь с одной женщиной, а о разнообразии половых партнёров нужно будет забыть. Отсюда также вытекает страх потери свободы — мужчин пугает перспектива лишиться самостоятельности. А некоторые представители сильного пола попросту не хотят брать на себя ответственность за жену и детей, поделилась эксперт.

"Прибавьте ко всему вышеперечисленному боязнь предательства, развода, сомнения в правильности своего выбора — и получите объяснение цитате из популярной когда-то песни: "Я лучше съем перед загсом свой паспорт", — поделилась она с RuNews24.