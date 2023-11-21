Россиян предупредили о риске смертельной болезни при долгом одиночестве

Из-за чувства пустоты и ненужности, которые возникают во время одиночества, формируются различные заболевания, включая рак. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Наталья Наумова.

Она пояснила, что, если падает самооценка и возникает обида на весь мир, под удар попадает сердечно-сосудистая система человека. Кроме того, хуже работает мозг и формируются психические заболевания.

"У человека развивается целый ряд заболеваний, страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга; из-за того, что много думает и переживает, происходит напряжение в шейно-плечевом поясе. Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память. Может даже развиться болезнь Альцгеймера", — перечислила Наумова.

Также, по её словам, одинокие люди чаще выпивают и переедают, что провоцирует у них ожирение, кожные высыпания, плохой сон и ускоренное старение.