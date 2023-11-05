Учёные установили шесть факторов, которые ускоряют старение мозга

Американские учёные выяснили, какие факторы быстрее всего приводят к старению человеческого мозга. Оказалось, что в их числе: одиночество, работа в ночную смену, нарушения сна, скачки давления, снижение физической активности, а также отсутствие обучения чему-то новому. Результаты исследования публикует HuffPost.

Неврологи Калифорнийского центра Голдрича пришли к выводу, что пластичность является способностью разума и мозга адаптироваться к изменениям, поэтому чем образованнее люди, тем меньше у них риск развития деменции. Также те, кто имеет хорошие социальные связи, в среднем живут на восемь лет дольше одиноких. Когда человек долгое время остаётся один, нейронные пути в мозге не используются и со временем начинают перенаправляться или рассеиваться. Это, в свою очередь, влияет на снижение когнитивных способностей. Если не стимулировать мозг, у человека снижается физическая активность, возникает депрессия и как итог появляется деменция.

Учёные также предупредили о необходимости качественного сна, который крайне важен для восстановления нервной системы. При нарушениях режима мозг не сможет расслабиться и будет просто перегружен, что будет весьма негативно сказываться на когнитивных функциях. Помимо этого, необходимо следить за артериальным давлением, поскольку высокие показатели тоже влияют на развитие деменции и старческого слабоумия, значительно повышают риск.