Учёные установили шесть факторов, которые ускоряют старение мозга
HuffPost: Одиночество, работа ночью и скачки давления ускоряют старение мозга
Американские учёные выяснили, какие факторы быстрее всего приводят к старению человеческого мозга. Оказалось, что в их числе: одиночество, работа в ночную смену, нарушения сна, скачки давления, снижение физической активности, а также отсутствие обучения чему-то новому. Результаты исследования публикует HuffPost.
Неврологи Калифорнийского центра Голдрича пришли к выводу, что пластичность является способностью разума и мозга адаптироваться к изменениям, поэтому чем образованнее люди, тем меньше у них риск развития деменции. Также те, кто имеет хорошие социальные связи, в среднем живут на восемь лет дольше одиноких. Когда человек долгое время остаётся один, нейронные пути в мозге не используются и со временем начинают перенаправляться или рассеиваться. Это, в свою очередь, влияет на снижение когнитивных способностей. Если не стимулировать мозг, у человека снижается физическая активность, возникает депрессия и как итог появляется деменция.
Учёные также предупредили о необходимости качественного сна, который крайне важен для восстановления нервной системы. При нарушениях режима мозг не сможет расслабиться и будет просто перегружен, что будет весьма негативно сказываться на когнитивных функциях. Помимо этого, необходимо следить за артериальным давлением, поскольку высокие показатели тоже влияют на развитие деменции и старческого слабоумия, значительно повышают риск.
А ранее Лайф рассказывал о том, какой завтрак может творить чудеса с мозгом даже при признаках деменции. Учёные выяснили, что ежедневное употребление клубники увеличивает когнитивные и интеллектуальные способности. По их мнению, всё дело в составе: продукт богат полифенолами, которые выступают натуральными антиоксидантами. Именно они могут затормозить развитие деменции и депрессии в преклонном возрасте.
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