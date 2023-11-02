Может развиться деменция: Россиян предупредили о серьёзной побочке от корвалола

Препараты, которыми многие россияне привыкли купировать боль в сердце, имеют массу серьёзных побочных эффектов, предупредила кардиолог Ольга Козлова. По её словам, в частности, речь идёт о таких популярных лекарствах, как корвалол, валокордин и валосердин.

Как объяснила медик, в состав вышеперечисленных препаратов входит фенобарбитал, от которого формируется самая настоящая зависимость. При этом тот же корвалол не несёт лечебной функции, препарат работает больше как успокоительное и седативное средство. Кроме того, данное лекарство может спровоцировать развитие деменции. Вместе с тем Козлова предупредила об опасности не менее популярного нитроглицерина. По её словам, этот препарат резко снижает давление, в результате чего может ухудшиться состояние человека. Поэтому перед покупкой лекарства специалист рекомендует проконсультироваться с врачом.

"Конечно, если выпить препараты из домашней аптечки однократно, вряд ли что-то будет — не разовьётся зависимость или деменция. Однако, если ситуация с появлением настораживающих симптомов повторяется, не надо медлить — обратитесь за консультацией", — резюмировала кардиолог в беседе с aif.ru.