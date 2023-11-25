Психолог пояснила, почему перед Новым годом хочется больше флиртовать

Весна — это пора любви, во время которой гормоны активизируются у всех живых существ, в том числе у человека. Причём с уходом тепла всё не заканчивается. О том, как наступление холодов и морозов влияет на поведенческие настроения, Лайфу рассказала психолог Татьяна Шаврова.

После летних отпусков люди снова оживают со второй половины сентября, когда возвращаются к своим делам и готовы к долгосрочному планированию, в том числе, личной жизни. Однако с приходом первых холодов и снега снова приходится адаптироваться: в это время мужчины меняют резину на зимнюю, а девушки тоскливо оглядывают прошлогодний зимний гардероб, который хочется обновить, и баланс банковских карт, который не всегда позволяет это сделать.

"У женщин часто возникает чувство неуверенности в своей сногсшибательности, ведь "сшибать" с ног проще в платье и туфлях, нежели в пуховике, свитере и, бог знает, в чём ещё под ним. А мужчины достаточно ленивы для того, чтобы "раскопать" под всеми слоями одежды внутреннюю красоту. Поэтому, как правило, с наступлением переходного периода наступает и переходный период в активности мужчин и женщин", — пояснила эксперт.

На первое место выходит, скорее, желание не замёрзнуть, а не желание флиртовать психолог Татьяна Шаврова

Темнеет рано, веранды закрыты, и всё, что остаётся — добежать до ближайшего бара или ресторана, чтобы в первую очередь согреться. Так что первые заморозки — это стресс для всех, который никак не способствует завязыванию новых отношений. Поэтому ноябрь едва ли можно назвать романтичным месяцем, скорее это время адаптации к новым погодным условиям и новым условиям для романтики.

"Как правило, наши романтические порывы возвращаются ближе к декабрю, особенно с появлением снега и предновогодней суеты. Поиск подарков и корпоративы — статистически самая активная пора для новых знакомств и завязывания романов", — подчеркнула психолог.

В это время у людей наблюдается предпраздничное настроение, которое, к тому же, с лихвой навязывают магазины, пестрящие праздничным декором, рестораны, переливающиеся, как новогодняя ёлка, и ароматные напитки, манящие и обволакивающие в чувство теплоты, уюта, романтики.