С какими мужчинами не захочет быть ни одна нормальная женщина: 5 видов

Отношения с такими мужчинами похожи на комнату страха в парке аттракционов — вы едете в тележке по рельсам в темноте и точно знаете, что "сюрпризы" будут: они станут выпрыгивать на вас из темноты, пугать, разочаровывать, заставлять думать, что страшное всего лишь показалось. И так снова и снова — до тех пор, пока рельсы не закончатся, а ваша тележка не перевернётся в мусорной куче, в которую за время "поездки" превратились ваша жизнь и самооценка. Так какие типы мужчин не подходят для создания гармоничных и здоровых отношений?

1. "Самец"

Мужчины какого типажа разрушат жизнь любой женщины? Фото © Shutterstock

Помните знаменитого актёра Тома Харди? По словам психолога Татьяны Шавровой, это самый точный визуальный портрет типа мужчин "самец". Мужчина-животное весьма привлекателен и почти всегда бесподобен в постели, поскольку напрочь (к сожалению) лишён комплексов и максимально близок к природе.

Они примитивны и максимально близки к животному миру, зато, как правило, не очень злобные и даже честные и открытые Татьяна Шаврова Психолог

Парадоксально часто у этого типажа есть мотоцикл и приверженность к экстриму, а также наглухо отбито чувство юмора. Кажется, что он настоящий самец, однако, продолжает психолог, у такого типа мужчин часто оказываются весьма примитивные понятия о гигиене — как физической, так и эмоциональной. Вам придётся убирать за ним всю жизнь и невольно быть в курсе всех его физиологических процессов. И, похоже, от секса он получает всегда больше удовольствия, чем вы.

2. "Одинокий волк"

"Такой мужчина хорошо выглядит, у него есть квартира, машина, собака и хорошо продуманный аккаунт на сайте знакомств, налаженный быт и пара знакомых женщин для секса", — рассказывает Татьяна Шаврова. Правда в том, что у такого мужчины уже всё есть и оно хорошо работает. Поэтому от вас ему ничего не нужно.

Особой инициативы от парней такого типажа ждать не стоит, но он может довольно охотно отзываться на вашу. "Одинокий волк" не будет посвящать в свою жизнь, но с удовольствием просто выпьет с вами кофе. Кажется, что это взрослый, зрелый человек, но на деле просто никому не нужен. Поэтому он не будет говорить вам ни да, ни нет. Вам придётся постоянно за ним бегать, выпрашивая встречи. Из-за чего вскоре придут мысли, что дело в том, что вы "недостаточно хороши для него". В конце концов, как говорит специалист, высока вероятность увязнуть в отношениях, которые не развиваются. Единственное решение в таком случае — превратить его в приятеля, кстати, чему он будет совсем не против.

3. "Мечтатель"





Пять типов мужчин, которых стоит обходить стороной, иначе все нервы потратите. Фото © Freepik / user18526052

Как можно описать мужчину типа "мечтатель"? Человек с огромным количеством целей и планов, как свои "хотелки" исполнить. Беда в том, что дальше фантазий дело не заходит и эти мужчины никогда ничего не делают для того, чтобы что-то случилось. Зато они очень верят в удачу, счастливую звезду, выигрыш в лотерею и то, что им непременно повезёт.

Между планами на богатое и счастливое будущее эти ребята часто смакуют прошлые удачи, которые уже давно прошли, а также рассказывают о знакомых, кому крупно повезло. "Глядя на него, кажется, что этот человек полон идей, чрезвычайно интересен и непременно добьётся успеха. На самом деле он не способен ни на что, кроме мечтаний", — объясняет Лайфу психолог. В его мечтах вы будете путешествовать по разным странам и купаться в роскоши. Когда же первая влюблённость пройдёт, вас начнёт тошнить от бесконечных планов и обещаний. Лучше не верить в слова, которые не превращаются в действия.

4. "Эксперт"

Он наделён экспертизой в любой области жизни. Лихо клеит ярлыки и всегда рассказывает, как надо было сделать, с такой непоколебимой уверенностью в своей правоте, что ему невольно веришь Татьяна Шаврова Психолог

Этот человек совершенно уверен, что его точка зрения самая верная. Он беззаботно берётся за дела, в которых не соображает ровным счётом ничего, потому что уверен: разберётся по ходу. Кажется, что очень умный и решительный, в реальности он недалёкий и самонадеянный придурок. Особенно хорошо "экспертам" удаётся доказывать, какой его избранница была дурой, на примере её же промахов. Он тоже будет при этом ошибаться, но виноваты в этом будут всегда другие.

5. "Любитель роскоши"

С ними никогда не построить гармоничных и здоровых отношений: пять видов мужчин. Фото © Freepik / kireyonok-yuliya

Человек-бренд, для которого очень важно поддержание у окружающих ощущение его роскошного образа жизни. "К сожалению, это никак не связано с уровнем доходов или реальностью, которые не так прекрасны, как ему кажется и хотелось бы", — критически точно подмечает эксперт.

У мужчин этого типа одежда — с логотипами, машина — с дорогим салоном, золотые часы и последняя модель телефона, пусть и купленного в кредит. Кажется, что это шикарный парень, у которого есть яхта и способность к широким жестам.

Но на самом деле это самовлюблённый и неуверенный в себе эгоцентрист, единственная цель которого — производить впечатление Татьяна Шаврова Психолог