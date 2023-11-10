Возраст, друзья и "багаж": Россиянам перечислили критерии долгого брака

После свадьбы и штампа в паспорте распадается более половины пар. Чаще всего это происходит в первые четыре года после того, как оба сказали друг другу "да", однако есть и те, кто живёт бок о бок более 20 лет. В чём же секрет продолжительной семейной жизни? О критериях, которые помогают супругам оставаться вместе, несмотря на трудности и проблемы, Лайфу рассказал социолог Олег Мальцев.

1. Прежде всего брак получится сохранить как можно дольше, если у партнёров за спиной нет "багажа" — разводов с предыдущими возлюбленными. Также, по статистике, семейная жизнь продлится дольше, если официальный разрыв в прошлом пережил только один из супругов, в большей степени — мужчина.

Женщины, которые уже побывали в браке, закончившимся разводом, чаще становятся инициаторами разводов в новых семейных отношениях. Мужчины, напротив, даже те, которые уже побывали в браке, стараются сохранить новую семью, поскольку больше привязаны к домашнему уюту и налаженному быту социолог Олег Мальцев

2. Дольше продлится брак, который заключён между ровесниками, особенно в молодом возрасте. Люди, которые вместе начинают свой путь и чего-то добиваются, помогая друг другу, реже принимают решение о расставании. Также здесь имеет значение психологический фактор — ровесники понимают юмор друг друга и на многие вещи смотрят одинаково, поскольку воспитывались примерно в одних и тех же условиях.

3. Аналогично и с браками, заключёнными между людьми одинакового социального положения. По статистике, семейные отношения заканчиваются достаточно быстро, если имеет место быть выраженный социальный мезальянс. Также быстрее распадаются браки, в которых жена зарабатывает в несколько раз больше мужа.

4. Дольше сохраняются и браки, в которых оба супруга социально активны и имеют общих друзей. У пар, которые периодически выходят в свет и посещают различные мероприятия, реже возникают конфликты на бытовой почве. Супруги получают новые впечатления из социума, поэтому реже ищут недостатки в партнёре и в целом более довольны семейной жизнью.