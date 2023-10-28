Как сообщить ребёнку о разводе, не травмируя его: Советы психолога

Расторжение брака является травмирующим событием не только для супругов, но и для детей. Как правильно подготовить детей к разводу и минимизировать их травмы в беседе с РИА "Федерал Пресс" рассказала психолог Марина Философ.

"Хорошо, если до того, как сообщать детям о разводе, вы уже все проговорите друг с другом и у вас уже будут выработаны решения на все вопросы, которые вам будут задавать дети", — заявила психолог.

Эксперт подчеркнула, что в этой ситуации одним из самых главных моментов является выстраивание эмоциональной связи со своими отпрысками: им нужно дать почувствовать, что оба родителя их любят. Детям стоит объяснить, что иногда такое случается и они не виноваты в этом.

"Для них мама остаётся мамой, а папа остаётся папой. Как вы их любили, так и будете продолжать любить, и вы оба будете продолжать о них заботиться", — подчеркнула Философ.

В то же время, как отметила специалист, важно проговорить, что в разладе родителей нет их вины, они не могут ничего изменить и им этого не нужно делать. Помимо этого, не стоит рассказывать о внутренних причинах расставания — детям это ни к чему.

Также нельзя подавлять эмоции детей и необходимо позволить им их проявлять. Философ заявила, что после разговора о разводе также можно поддержать детей сопровождением грамотного психолога.