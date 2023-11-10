Драматерапевт озвучила 4 правила, которые помогут паре пережить кризис в отношениях

Каждая семейная пара проходит несколько кризисных этапов, через которые бывает сложно выбраться, однако есть правила, помогающие это сделать, рассказала психодраматерапевт Ольга Малинина. По её словам, кризисы нужны, чтобы научиться жить по-новому, когда невозможно по-старому, и сформировать новые паттерны поведения.

Как уточнила Малинина, мужчины и женщины проживают кризис роста в районе 30 лет, когда они многое испробовали и сверяются со своими потребностями и ожиданиями. Затем идёт кризис 40 лет, когда человек переживает столкновение с приближающейся старостью. Следом кризис завершения активной деятельности и выхода на пенсию. А после этого понимание неизбежности своего угасания и завершения жизни. Также бывают этапы ненормативных личных кризисов: смена работы, расставание, потеря близкого человека, переезд и так далее. К этому можно добавить семейные нормативные кризисы: рождение ребёнка, его поход в детский сад, школу, поступление в университет.

К ненормативным семейным кризисам специалист относит смену образа жизни, получение высокой должности и интрижку на стороне. В эти моменты супругам приходится пересматривать собственные роли и правила взаимодействия. Им нужно принять во внимание первое правило: принять, что кризисы — это нормально, и понять, что это возможность обновления.

Второе: нужно помнить, что каждому в паре сложно. Если в личностном кризисе находится только один из супругов, то второй может быть рядом и поддерживать. Но когда плохо двоим, есть высокая вероятность отдалиться друг друга. В такие моменты существует риск появления любовных отношений на стороне, что грозит расставанием пары.

Третье правило: научиться опираться на прежний опыт взаимодействия, который помогал раньше преодолевать трудности. Мужчине и женщине следует вспомнить, что давало им силы, а что, напротив, мешало отношениям. Ориентироваться нужно на совместное будущее, а не на боль настоящего.

Четвёртое правило: признать, что личный кризис, несмотря на взаимную поддержку, преодолевается самостоятельно, так как нельзя целиком понять весь спектр переживаний партнёра. Другой человек не может "выплыть" из переживаний своей половинки вместо неё.

"Именно поэтому личные кризисы каждый проживает самостоятельно, несмотря на то, что в нём так плохо и хочется, чтобы кто-то другой подсказал правильное решение. Семейные же кризисы проживаются за счёт того, что партнёры вместе пересматривают свои роли, способы общения и находят новые", — пояснила Малинина в беседе с aif.ru.