Психолог раскрыла, почему некоторые люди никогда не извиняются

Есть люди, которые никогда не извиняются, даже за самые очевидные проступки. Часто это связано со страхом потерять авторитет, объяснила психолог Ольга Романив. Кроме того, такие люди нередко считают слабаками тех, кто не боится извиняться, будто бы они таким образом признают собственную несостоятельность. При этом глубоко в душе неизвиняющиеся могут догадываться, что ошиблись, но готовы сделать всё возможное, лишь бы вывернуть ситуацию наизнанку и выставить дураком другого человека.

По словам Романив, признавать собственные ошибки могут только уверенные в себе люди. Для этого нужно обладать адекватной самооценкой и чувством собственного достоинства. Проблема тех, кто такими качествами похвастаться не может, происходит из детства. Например, если ребёнка часто заставляли извиняться, повзрослев, он либо будет делать это по привычке постоянно, либо вообще перестанет признавать свою вину.

Правда, сообщила специалист, есть и те, кто совершенно искренне не способен осознать свою вину. Это люди, имеющие низкий уровень эмпатии. Они способны извиниться, если причиняют кому-то физическую боль, но чувство искреннего раскаяния им незнакомо. Хотя тем, кого обидели, нередко важно услышать слова сожаления, чтобы продолжать спокойно жить.

"Попросить прощения могут сильные духом и уверенные люди, которые не боятся подмочить свою безупречную репутацию. Особенно важно признавать ошибки, когда речь идёт об общении с близкими и любимыми. Извинения всегда говорят о том, что мы понимаем боль другого человека и хотим исправить ситуацию", — пояснила Романив в разговоре с "Вечерней Москвой".