Психолог рассказала, как не разрушить отношения вдребезги во время ссоры

Чтобы не погубить отношения, парам во время ссор нужно избегать критики, презрения, обороны и игнорирования. Об этом в беседе с Лайфом рассказала кандидат психологических наук, практикующий психолог образовательного центра "Психодемия", спикер курса "Кто я и чего хочу?" в Skillbox Елена Лаврова.

По её словам, отношения можно сравнить с морскими путешествиями, где конфликт — это шторм. Важно заранее обдумать план действий при плохой погоде. Так же и в отношениях — обсудить механику решения конфликта лучше ещё до того, как он возникнет. Универсального решения проблем нет, но существуют моменты, которые позволят не усугубить ситуацию.

"Известный психолог Джон Готтман выделил четыре действия, которых стоит избегать в отношениях, так как их влияние крайне губительно, — это критика, презрение, оборона и игнорирование", — отметила Лаврова.

Эксперт указала, что в отношениях могут возникать ситуации, когда люди не до конца понимают мотивы друг друга или один из партнёров испытывает дискомфорт. Иногда вместо того, чтобы сказать об этом прямо, некоторые обвиняют партнёра или указывают на его "недостаток".

"Готтман советует заменить критику на просьбу. Сравните: "Ты всегда шумишь по утрам и не даёшь мне спать!" и "Пожалуйста, потише ходи по дому, когда я сплю". Вторая фраза, в отличие от первой, направлена на решение проблемы и не несёт негативного подтекста", — сказала психолог.

Чтобы не впадать в презрение, эксперт рекомендовала чаще вспоминать, за что вы полюбили своего партнёра и какие его качества вас привлекают. Так можно заново осознать ценность другого человека и сделать шаг к возвращению гармонии в отношениях. А в ответ на критику психолог посоветовала не обороняться, а признать ошибку и брать ответственность за поступки.

Также Лаврова порекомендовала не игнорировать партнёра во время спора. Лучше всего прекратить диалог и предложить сделать паузу — спустя время можно обсудить вопрос уже без эмоций, чтобы быстрее прийти к решению. Преодолеть разногласия также могут помочь два способа. Один из них — упражнение со спиной.

Во время ссоры необходимо встать друг к другу спиной и продолжить диалог в таком положении. Тогда все комментарии будут направлены в стену, а не друг на друга, так решение проблемы должно прийти быстрее. Также можно придумать стоп-слово, которое в случае чего поможет остановить конфликт.