7 признаков, что ваши отношения дали трещину и не продлятся долго

Отношения — это не только цветы и конфеты, иногда и тяжёлая работа. Взлёты в отношениях всегда захватывающие, а падения могут быть настолько ужасными, что вам захочется немедленно сбежать.

Но прежде чем объявить о разрыве, сделайте паузу и подумайте. Эта ситуация не может длиться вечно. Что бы вас ни беспокоило, есть шаги, которые вы и партнёр можете предпринять, чтобы исправить это и работать над созданием более здоровых отношений Ольга Романив Семейный психолог

LIFE поговорил на тему кризиса в отношениях с семейным психологом Ольгой Романив. Эксперт рекомендует не сдаваться слишком рано, сначала проанализировать ситуацию и задать себе несколько вопросов. С ними станет понятно, насколько всё запущено, или отношения всё ещё можно спасти. Мы составили семь признаков неизбежного расставания. Проверьте, сколько из них совпадает с вашей ситуацией.

1. Вы не доверяете партнёру

Как понять, что расставание неизбежно: 7 признаков, указывающих на конец отношений. Фото © Shutterstock

Как говорит семейный психолог, если в отношениях нет доверия, уважения и стабильности, значит, они идут в никуда. Если вы не можете доверять партнёру во всём безоговорочно, или если он сомневается в вас — это признак нездоровых отношений, которые долго не продлятся. Тревожным знаком также будет и то, что все попытки довериться человеку рядом сталкивались с предательством со стороны половинки.

2. Вы чувствуете, что не развиваетесь

Часто ли вы представляете себе жизнь без своего партнёра и находите её более приятной и счастливой? Чувствуете ли, что находитесь рядом с человеком, который вам больше не подходит? Вы продолжаете надеяться, что он изменится? Ольга Романив Семейный психолог

По словам специалиста, если постоянно грустно рядом с партнёром, или если вы чувствуете себя одиноко, даже когда вместе с ним, то это большой тревожный знак.

3. Вы не чувствуете отдачи

Если только вы предлагаете свидания, звоните ему, пишете СМС или строите планы — это прямо говорит следующее: человек не хочет прилагать усилия, необходимые для поддержания динамики отношений.

Если ваши эмоциональные потребности не удовлетворяются, если вы единственный, кто активно работает над поддержанием отношений, то это знак, что пора расставаться Ольга Романив Семейный психолог

4. Ваши ценности не совпадают

Развод не за горами: как по этим 7 признакам понять, что отношения рушатся на глазах. Фото © Shutterstock

Семейный психолог делает акцент ещё на одном моменте: "Если ваши ценности начинают вступать в конфликт, то ответ на вопрос, стоит ли вам расстаться, становится более очевидным". Ольга Романив поясняет, говоря, что, когда пристрастия и интересы слишком различны, чтобы их можно было решить без радикального компромисса, совместное будущее пары очень туманно.

5. Вы устали

Если все ваши свидания стали скучными, а попытки сделать их приятными наталкиваются на сопротивление, значит, отношения пора заканчивать.

Ещё одним серьёзным признаком, что эти отношения обречены, является ситуация, когда партнёр больше не вызывает восторга — вы не ждёте свиданий и с удовольствием проводите время вдали от него Ольга Романив Семейный психолог

6. Вас сдерживают обязательства

В разговоре с LIFE семейный психолог выявляет ещё один признак предстоящего конца отношений — обязательства. "Если вы держитесь за отношения только потому, что потратили много времени на партнёра, или остаётесь в силу того, что чувствуете себя обязанным, то пришло время расстаться. Потому что затягивание только ухудшит ваше моральное состояние", — рассказывает Ольга Романив.

7. Вас тяготит контроль

Когда партнёр пытается контролировать или доминировать над вами, отношения обещают быть всё более нездоровыми Ольга Романив Семейный психолог