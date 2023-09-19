Как пережить болезненное расставание: советы психолога

Психотипы у людей разные, поэтому и восстановление после разрыва — дело индивидуальное. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Наталия Варская.

"У кого-то болезненность возникает от того, что очень меняется (в худшую сторону) материальный уровень жизни. Например, муж или сожитель содержал женщину, и она привыкла к шикарной жизни без труда и хлопот", — отметила эксперт.

Конечно, в таком случае разрыв будет болезненным, но не по психологическим причинам, а по практическим, пояснила Варская. У кого-то есть совместные дети и возникает много проблем, связанных с этим фактом. Здесь могут помешать и психологические факторы: завышенный уровень требований, годами выработанная лень, слабая воля, неумение расставить приоритеты. С такими проблемами надо обратиться к психологу, считает специалист.

"Бывает болезненное восприятие разрыва из-за склонности к зависимостям. Любовная зависимость — один из видов нехимической зависимости и лечить её надо так же, как игроманию, шопоголизм и тому подобные", — добавила психолог.

Если от страданий после разрыва ничто не способно отвлечь, вполне может быть, что без психиатра не обойтись, так как зависимостями занимается именно этот специалист, заключила психолог.