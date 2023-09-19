Как пережить болезненное расставание: советы психолога
Психолог Варская: Болезненный разрыв иногда поможет пережить только психиатр
Психотипы у людей разные, поэтому и восстановление после разрыва — дело индивидуальное. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Наталия Варская.
"У кого-то болезненность возникает от того, что очень меняется (в худшую сторону) материальный уровень жизни. Например, муж или сожитель содержал женщину, и она привыкла к шикарной жизни без труда и хлопот", — отметила эксперт.
Конечно, в таком случае разрыв будет болезненным, но не по психологическим причинам, а по практическим, пояснила Варская. У кого-то есть совместные дети и возникает много проблем, связанных с этим фактом. Здесь могут помешать и психологические факторы: завышенный уровень требований, годами выработанная лень, слабая воля, неумение расставить приоритеты. С такими проблемами надо обратиться к психологу, считает специалист.
"Бывает болезненное восприятие разрыва из-за склонности к зависимостям. Любовная зависимость — один из видов нехимической зависимости и лечить её надо так же, как игроманию, шопоголизм и тому подобные", — добавила психолог.
Если от страданий после разрыва ничто не способно отвлечь, вполне может быть, что без психиатра не обойтись, так как зависимостями занимается именно этот специалист, заключила психолог.
Ранее Варская рассказала, что празднества во дворах вызывают у многих людей тревогу и страх. Она пояснила, что психологическое и физическое состояние людей после всех этих массовых гуляний оставляет гнетущее впечатление.
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