Как вытащить близкого из абьюзивных отношений и не стать ему врагом: советы психолога

Близкое окружение жертвы абьюза может распознать тирана и спасти человека от таких отношений. Как вытащить близкого из этой передряги и не стать ему врагом рассказала в беседе с газетой "Вечерняя Москва" психолог Марина Владикина.

Нелишним будет объяснять человеку, что виноват не он, а его партнёр. Потому что для самого человека это может быть не очевидным. Фото © Unsplash

"Решение о вмешательстве в чужую жизнь зависит от конкретной ситуации. Помощь должна быть очень осторожной. Главное, что вы можете сделать — это быть поддержкой и дать ресурс вашему близкому в сложный момент", — посоветовала Владикина.

По её словам, нужно быть готовым выслушать близкого и поддержать в трудную минуту. Нужно создать безопасное пространство, в котором человек сможет открыто рассказывать о чувствах и опасениях, не боясь осуждения. В любом случае, его решение нужно уважать.

Если вы видите, что ваш близкий становится жертвой абьюза, нужно обязательно предложить помощь, но без самодеятельности. Лучше спросить, как именно вы можете его поддержать. Чаще речь идёт о деньгах, жилье и необходимости закрыть долги.

Главное, что вы можете сделать — это быть поддержкой и дать ресурс вашему близкому в сложный момент. Фото © Unsplash

Нелишним будет объяснять человеку, что виноват не он, а его партнёр. Потому что для самого человека это может не быть очевидным. Можно также аккуратно подтолкнуть пострадавшего к необходимости обратиться к психологу, психотерапевту, консультанту по семейным отношениям, либо в организации, занимающимися проблемами домашнего насилия. При этом, стоит воздержаться от советов, которые близкий человек не готов принять, так как не все действия он готов совершить.

"Если вы сами чувствуете, что не можете помочь ему справиться с этой проблемой, обратитесь за советом к специалистам, которые могут помочь вам поддерживать близкого человека", — посоветовала Владикина.

Поддерживайте связь с близким, невзирая на изменения в его отношениях. Ваша поддержка может быть критическим фактором в выходе из сложной ситуации. Фото © Unsplash

Она также посоветовала соблюдать личные границы и запастись терпением, ведь процесс оказания помощи близкому может затянуться. Нужно понимать, что человек не в состоянии оборвать отношения сию же секунду. Лучше побольше внимания уделяйте безопасности. Поддерживайте связь с человеком, невзирая на изменения в его отношениях. Ваша поддержка может быть критическим фактором в выходе из сложной ситуации.

Правда, если вы узнали, что партнёр применяет к вашему близкому физическое насилие, нельзя бездействовать и замалчивать происходящее. В этом случае нужно обратиться к специалистам и организациям, которые готовы предоставить профессиональную и современную поддержку. Помимо этого, узнав о физическом насилии, нужно тут же заявить об этом в полицию.