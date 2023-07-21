"Бил как не в себя": Асмус рассказала об отношениях с "жестоким маньяком-абьюзером"

Актриса Кристина Асмус раскрыла подробности личной жизни и призналась, что была жертвой домашнего насилия. На YouTube-канале "Прослушка" она рассказала, что будучи студенткой встречалась с парнем полтора года, который оказался "жестоким маньяком-абьюзером".

"Меня никогда не спрашивали о домашнем насилии, и зря. Я бы, наверное, честно ответила, потому что я с таким сталкивалась. Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером. Это не токсичный человек, который сказал: "Ты в кино плохо сыграла". Нет. Он бил как не в себя", — призналась звезда.

По словам артистки, это был тяжёлый период её жизни, когда она осталась наедине со своей проблемой и никому не могла об этом рассказать. Асмус объяснила, что не могла бороться с тираном из-за воспитания 90-х годов, когда был запрет на чувства, слёзы и переживания.

"Плакать нельзя. Сказать, что больно, нельзя. Вот нас так воспитывали, мы терпели, всегда терпели. Когда со мной та ситуация происходила, я не могла прийти ни к кому — ни к однокурсникам, ни к подругам, ни к родителям. Мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата", — поделилась звезда "Интернов".