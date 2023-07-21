"Бил как не в себя": Асмус рассказала об отношениях с "жестоким маньяком-абьюзером"
Кристина Асмус рассказала, что была жертвой домашнего насилия
Актриса Кристина Асмус раскрыла подробности личной жизни и призналась, что была жертвой домашнего насилия. На YouTube-канале "Прослушка" она рассказала, что будучи студенткой встречалась с парнем полтора года, который оказался "жестоким маньяком-абьюзером".
"Меня никогда не спрашивали о домашнем насилии, и зря. Я бы, наверное, честно ответила, потому что я с таким сталкивалась. Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером. Это не токсичный человек, который сказал: "Ты в кино плохо сыграла". Нет. Он бил как не в себя", — призналась звезда.
По словам артистки, это был тяжёлый период её жизни, когда она осталась наедине со своей проблемой и никому не могла об этом рассказать. Асмус объяснила, что не могла бороться с тираном из-за воспитания 90-х годов, когда был запрет на чувства, слёзы и переживания.
"Плакать нельзя. Сказать, что больно, нельзя. Вот нас так воспитывали, мы терпели, всегда терпели. Когда со мной та ситуация происходила, я не могла прийти ни к кому — ни к однокурсникам, ни к подругам, ни к родителям. Мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата", — поделилась звезда "Интернов".
Кристина Асмус нечасто рассказывает о своей личной жизни, однако всей общественности известно о её браке с комиком Гариком Харламовым, который официально завершился в октябре 2020 года. У пары есть дочь Анастасия, с которой они вместе жили в большом загородном доме. В декабре 2022-го между бывшими возлюбленными произошёл громкий скандал, когда они переругались из-за недвижимости и выставили грязное бельё напоказ. Сейчас же 35-летняя актриса встречается с 29-летним коллегой по цеху Романом Евдокимовым.
Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова