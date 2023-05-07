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7 мая, 08:47

Асмус пожаловалась, что вынуждена экономить на всём после переезда от Харламова

Российская актриса Кристина Асмус заявила, что после переезда от экс-супруга Гарика Харламова ей приходится экономить. Как отметила звезда в соцсетях, она собралась делать ремонт.

"Можете меня поздравить! Я. Начинаю. Ремонт. Из еды теперь максимум два кусочка колбаски. Экономим на всём, кроме идей!" — написала она.

Толстая и обиженная Асмус не сдержалась и поругалась с хейтерами, защищая новую себя

Толстая и обиженная Асмус не сдержалась и поругалась с хейтерами, защищая новую себя

Напомним, Харламов и Асмус официально развелись в октябре 2020 года. У них есть дочь Анастасия, с которой родители вместе жили в большом загородном доме. В декабре 2022-го у них произошёл скандал, когда артисты переругались из-за дома и выставили грязное бельё напоказ. Харламов грубо пошутил, что после развода оставил ей с дочерью "облёванный и обоссанный" дом. В ответ Асмус заявила, что юморист вообще не отдал никакого жилья, добавив, что подобные шутки говорят об отсутствии у её экс-мужа "чувства такта и честности". Бывшие супруги с дочерью и мамой Харламова жили в особняке на разных этажах.

Обложка ©

VK / officialkristinaasmus

Светлана Оперук
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