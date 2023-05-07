Асмус пожаловалась, что вынуждена экономить на всём после переезда от Харламова

Напомним, Харламов и Асмус официально развелись в октябре 2020 года. У них есть дочь Анастасия, с которой родители вместе жили в большом загородном доме. В декабре 2022-го у них произошёл скандал, когда артисты переругались из-за дома и выставили грязное бельё напоказ. Харламов грубо пошутил, что после развода оставил ей с дочерью "облёванный и обоссанный" дом. В ответ Асмус заявила, что юморист вообще не отдал никакого жилья, добавив, что подобные шутки говорят об отсутствии у её экс-мужа "чувства такта и честности". Бывшие супруги с дочерью и мамой Харламова жили в особняке на разных этажах.