Психотерапевт объяснила, отчего смайлы в переписке вызывают такое раздражение

19 сентября в мире отмечается день рождения смайлика. В этот день в 1982 году профессор Скотт Фалман предложил использовать двоеточие и скобку для обозначения "улыбающегося лица". Сейчас, во время переписки можно выбирать из сотни смайликов, но они могут вызывать раздражение у многих людей, так как вызывают ощущение, что человек не готов вкладываться в разговор. Об этом РИАМО заявила врач-психотерапевт АО "Медицина", кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

"Смайлики безусловно приводят к упрощению человеческого общения. И вот это упрощение человеческого общения достаточно большим количеством людей рассматривается, как нежелание вкладываться в диалог с ним. Поэтому смайлики могут у многих людей вызывать раздражение", — сказала Крашкина.

Медик уточнила, что частое использование смайлов может вызвать у собеседника ощущение, что человек не хочет погружаться в ситуацию и не желает вкладываться в лексику диалога.

"С одной стороны, смайлы позволяют достаточно чётко донести адресату ваше отношение к тексту и посланию. Например, можно выразить радость, дружбу, тревогу, горечь. С другой стороны, вызвать раздражение", — отметила психотерапевт.

Крашкина подчеркнула, что нельзя обобщать, так как у каждого человека отношение к смайлам носит индивидуальный характер.