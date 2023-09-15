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15 сентября, 19:29

"От страданий до радости": Психотерапевт раскрыл секрет сериалозависимости

Психотерапевт Вилков: Сериалы помогают уйти из реальности

Людям иногда тяжело оторваться от экрана и не посмотреть следующий эпизод сериала. Это связано с желанием отвлечься от проблем в реальности во время просмотра, рассказал психотерапевт Алексей Вилков.

"Когда человек смотрит сериалы, где показано насилие, абьюз и любые другие психологические травмы, он испытывает целую гамму чувств — от страданий до радости", — отметил Вилков в беседе с "Вечерней Москвой".

Психотерапевт считает, что таким образом люди отодвигают свои проблемы на второй план и больше переживают за судьбы героев сериала. Вилков не исключил, что некоторые зрители ставят себя на место героев и фантазируют, проводят параллели между ними и собой, ищут что-то родное и знакомое. Всё это вызывает желание не отрываться от экрана.

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Unsplash

Дарья Нарыкова
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