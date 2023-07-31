Психолог объяснила, почему некоторые пытаются копировать киногероев

Люди, которые стараются быть похожими на популярных киногероев, делают это из-за невозможности найти своё "я" и комплексов. Об этом заявила психолог Наталия Варская.

"Не сказала бы, что виноват комплекс неполноценности, чаще причина в завышенном уровне притязаний. Многим мало быть собой, на своём месте, занимаясь делом, которое "по зубам". Их посещает чувство зависти, и они пытаются "стать как он" — успешными, дерзкими, красивыми, богатыми и так далее", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Психолог добавила, что в таком случае происходит подмена понятий. Это похоже на древние языческие ритуалы, когда вешали амулеты, чтобы стать "другими". Она добавила, что человек не хочет работать над самим собой, потому что копировать кого-то гораздо легче. При этом подражать добрым зачастую не так заманчиво — и здесь надо взглянуть на проблему с точки зрения религии.

"Каждый состоит из двух начал, которые борются между собой на протяжении всей жизни человека. А если без религиозного взгляда, то девиз "побеждает сильнейший" (а не добрейший, не честнейший) — из мира животных, а животное начало в человеке присутствует. В ком-то больше, в ком-то меньше", — подчеркнула Варская.

Она призвала взрослых окружать детей культурой, то есть не заставлять, а подавать пример. Психолог также посоветовала родителям делать всё, чтобы не допускать формирования у детей прототипов героев из кино, которые сами не разобрались со своими комплексами.