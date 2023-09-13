Врач объяснила, как справиться с тревожностью и не допускать такого состояния в будущем

Чтобы побороть тревожность и депрессию, врач-психотерапевт АО "Медицина" Ирина Крашкина в беседе с РИАМО посоветовала делать дыхательные упражнения.

"Их можно делать по следующей схеме: посчитайте в уме до четырёх — вдохните, затем до двух — задержите дыхание, потом до шести — выдохните. Данное упражнение поможет расслабиться", — добавила эксперт.

Специалист рекомендует заниматься спортом, так как при глубоком дыхании и движении мозг начинает выполнять однотипные действия, что помогает снять фокус с тревожных мыслей. Кроме того, физическая активность способствует снижению уровня адреналина и расслаблению мышц.

"Заведите дневник, в котором вы будете описывать свои эмоции. Когда вы описываете всё, что вас тревожит, на бумаге, легче дистанцироваться и понять, откуда возникло это состояние. Подробно распишите, что вы чувствуете: что вызывает тревогу, как страх ощущается в теле. Отметьте, о чём вы думали и что делали в момент, когда почувствовали себя плохо. Так вы обнаружите причины, почему вы начинаете тревожиться, и убеждения, которые подпитывают страх", — посоветовала врач.

В дополнение к этому Крашкина рекомендует проводить "цифровой детокс" для стабилизации психоэмоционального состояния. Для этого необходимо избегать использования гаджетов не менее чем за час до сна и сразу после пробуждения. Вместо этого нужно сосредоточиться на физической активности, прогулках и других видах досуга.