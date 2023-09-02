Психотерапевт советует убрать из окружения токсичных персон, чтобы не впасть в осеннюю депрессию

Часть россиян каждый год впадают в осеннюю депрессию. Чтобы выйти из этого состояния, нужно заранее подумать о способах встряхнуть себя. Об этом рассказал психотерапевт Евгений Фомин в беседе с "Вечерней Москвой".

Во-первых, можно временно сменить место жительства и отправиться в тёплые регионы, особенно если работаете дистанционно. Однако у такого метода есть минус — высокая цена. Не каждый сможет лечить свой стресс путешествием.

Во-вторых, следует заняться спортом. Ведь красивое отражение в зеркале поднимет настроение. Но заставлять себя идти в зал не нужно, иначе приятных эмоций получить не удастся. А вот удовольствие от физических упражнений взбодрит и улучшит общий тонус организма. И, в-третьих, общайтесь только с приятными людьми.

"Исключите из окружения токсичных персон, они лишь усилят вашу душевную боль. Будьте в кругу тех, кто вам дорог и чьё мнение для вас особенно ценно", — подытожил Фомин.