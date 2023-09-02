Психотерапевт советует убрать из окружения токсичных персон, чтобы не впасть в осеннюю депрессию
Эксперт Фомин призвал не общаться с токсичными людьми, чтобы избежать депрессии
Часть россиян каждый год впадают в осеннюю депрессию. Чтобы выйти из этого состояния, нужно заранее подумать о способах встряхнуть себя. Об этом рассказал психотерапевт Евгений Фомин в беседе с "Вечерней Москвой".
Во-первых, можно временно сменить место жительства и отправиться в тёплые регионы, особенно если работаете дистанционно. Однако у такого метода есть минус — высокая цена. Не каждый сможет лечить свой стресс путешествием.
Во-вторых, следует заняться спортом. Ведь красивое отражение в зеркале поднимет настроение. Но заставлять себя идти в зал не нужно, иначе приятных эмоций получить не удастся. А вот удовольствие от физических упражнений взбодрит и улучшит общий тонус организма. И, в-третьих, общайтесь только с приятными людьми.
"Исключите из окружения токсичных персон, они лишь усилят вашу душевную боль. Будьте в кругу тех, кто вам дорог и чьё мнение для вас особенно ценно", — подытожил Фомин.
Ранее Лайф назвал недуги, от которых может избавить иглоукалывание. Среди них — депрессия. Успешность процедуры зависит от тяжести заболевания и восприимчивости пациента к методу лечения.
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