От депрессии до Паркинсона: Доктор назвала недуги, от которых может избавить иглоукалывание

Иглорефлексотерапия вместе с прочими методиками позволяет справиться с миофасциальными болями, которые сопровождают неврологические нарушения, корешковыми синдромами и заболеваниями периферических нервов. Об этом сообщила "Газете.ru" рефлексотерапевт Европейского медицинского центра Мария Кареева.

Она подчеркнула, что успешность процедуры зависит от тяжести заболевания и восприимчивости пациента к методу лечения. Часто наибольшей эффективности можно достичь, если комбинировать иглоукалывание с другим подходом. Например, акупунктура также помогает бороться и с депрессией, но только в связке с психотерапевтом.

Иглоукалывание, по словам специалиста, также помогает при гинекологических и урологических заболеваниях, включая нарушения репродуктивной функции.

"Однозначно ответить на вопрос, почему иглорефлексотерапия работает, невозможно. Существует большое количество разных исследований. Некоторые из них говорят об улучшении микроциркуляции и притока крови в месте укола. Другие — о выделении различных субстанций, которые помогают справляться с болью", — пояснила Кареева.