Психотерапевт рассказал, как не спутать осеннюю хандру с депрессией

В межсезонье обостряется состояние пациентов с хроническими заболеваниями и людей с нестабильной психикой, а депрессия становится "приметой времени". Об этом рассказал РИА "ФедералПресс" врач-психотерапевт Михаил Перцель.

"Уменьшение солнечной активности может иметь влияние на наше настроение и энергию: недостаток солнечного света вызывает снижение уровня серотонина, который играет важную роль в нашем психологическом состоянии. Это может приводить к плохому настроению, усталости, апатии", — пояснил Перцель.

Он рассказал, что обычный упадок сил отличается от депрессии, которую относят к одному из психических заболеваний. Так, осенняя хандра случается из-за дефицита солнечного света и не имеет глубокой природы.

Депрессия длится более двух недель и сопровождается не только снижением настроения, но и потерей интереса к тому, что раньше радовало. Также могут меняться вес и аппетит, появляться проблемы с контентрацией, бессонница или избыточный сон, чувство вины и бесполезности.

Специалист посоветовал лечить депрессию медикаментозно, тогда как хандра проходит сама по себе и глобально не влияет на жизнь человека. Чтобы не упустить изменение состояния, с наступлением пасмурных дней нужно особенно следить за обстановкой. Например, квартира и офисные помещения должны быть хорошо освещены, желательно лампами дневного света. Больше времени нужно проводить на улице, особенно днём, когда солнце светит ярче. Кроме того, помогает физическая активность. Лучшее сочетание — занятия спортом на улице.

Также рекомендуется чаще употреблять свежие фрукты, полезные жиры, белки и комплексные углеводы. Особенно полезны продукты, содержащие триптофан: горький шоколад, бананы и твёрдые сыры.