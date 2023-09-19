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19 сентября, 15:36

Россияне сделали интересный выбор между долгими отношениями и сексом на одну ночь

Опрос: Более 70% россиян предпочитают долгие отношения, а не партнёра на ночь

Большинство россиян выбирают длительные отношения, нежели разовые интимные встречи. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на результаты исследования ассоциации Е.В.А.

По данным аналитиков, более 70% респондентов признались в желании построить долгие отношения с партнёром, с которым можно было бы гулять, держась за руки, пить кофе и мило болтать обо всём на свете. Ещё 11% опрошенных мечтают о серьёзных отношениях, чтобы вместе просыпаться, завтракать и строить планы на совместное будущее. В то же время 9% россиян вполне устраивает one night stand — ничем не обязывающий секс на одну ночь.

Вместе с тем треть заявила о важности контрацепции, а каждый четвёртый даже признался, что думает не только о своём здоровье, но и о здоровье партнёра. А говоря про приложения для знакомств, 39% отметили, что такие сервисы совсем не подходят для поиска человека с серьёзными намерениями, а четверть призналась, что предпочитает знакомиться вживую.

"Такой высокий процент говорит о том, что даже после ухода "Тиндера" из России это не повлияет на тактику знакомств, так как больше половины опрошенных (64%) ими или не пользуются, или прекрасно справятся без них", — сделали вывод авторы исследования.

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Россиянки рассказали жуткие истории о Tinder, после которых совершенно не жалеют об уходе сервиса

А ранее Лайф рассказывал, что более четверти россиян предпочитают спать с супругами раздельно. Как выяснили аналитики мебельной компании, их клиенты всё чаще заказывают сразу несколько кроватей при обновлении интерьера. 26% опрошенных заявили, что не имеют совершенно ничего против раздельных спален.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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