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8 ноября, 11:31

Психолог рассказала, почему люди становятся жадными, и призвала отвечать им щедростью

Психолог Наумова: Жадность формируется у людей с раннего детства

Жадность формируется у людей с раннего детства, считает психолог Наталья Наумова. По её словам, эта черта характера возникает из-за того, что к ребёнку относились несправедливо. Оскорблённые дети чувствовали, что у них забирают самое лучшее.

"Люди жадные, потому что они что-то недополучили, чего-то были лишены в детстве. Они научились стратегии не отдавать ничего, не делиться", — приводит слова эксперта РИА "ФедералПресс".

Психолог предостерегла от нападок на людей с таким характером, так как это только усугубит ситуацию, в результате чего человек замкнётся в себе. Вместо этого общение следует выстраивать через доброту и щедрость.

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Freepik / stocking

Ян Поланин
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