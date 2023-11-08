Психолог рассказала, почему люди становятся жадными, и призвала отвечать им щедростью

Жадность формируется у людей с раннего детства, считает психолог Наталья Наумова. По её словам, эта черта характера возникает из-за того, что к ребёнку относились несправедливо. Оскорблённые дети чувствовали, что у них забирают самое лучшее.

"Люди жадные, потому что они что-то недополучили, чего-то были лишены в детстве. Они научились стратегии не отдавать ничего, не делиться", — приводит слова эксперта РИА "ФедералПресс".

Психолог предостерегла от нападок на людей с таким характером, так как это только усугубит ситуацию, в результате чего человек замкнётся в себе. Вместо этого общение следует выстраивать через доброту и щедрость.