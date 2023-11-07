5 признаков, что в браке вы дарите любовь, не получая ничего взамен

В наших отношениях мы стремимся дарить любовь и заботу своему партнёру, надеясь на взаимность. Однако иногда можно обнаружить, что наши усилия не получают должного признания и ответной заботы. Вот пять признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы понять, что в браке вы отдаёте любовь, не получая ничего взамен.

1. Он воспринимает заботу как должное

Знаки того, что вы вкладываете больше в отношения, чем получаете. Фото © Shutterstock

Один из признаков, что только вы работаете над отношениями и стараетесь, а партнёру пофиг, — факт, что он начинает воспринимать вашу заботу как должное. Вместо того чтобы ценить вас и выражать благодарность за уделённое ему внимание, супруг принимает это как нечто само собой разумеющееся. Например, приготовление ужина, уборка или оказание эмоциональной поддержки — ваш партнёр просто не ценит и не осознаёт, что всё это требует времени и энергии.

2. Ему неинтересны ваши достижения и проблемы

Если партнёр не проявляет интереса к вашим достижениям и провалам, если он не поддерживает вас, когда это надо, то, пожалуй, этот момент точно стоит проговорить. Вместо того чтобы быть вашим главным болельщиком и источником вдохновения, муж становится просто каким-то сомнительным сожителем. Тогда, собственно, зачем нужна такая "любовь"?

3. Он не учитывает ваше мнение при принятии решений

5 признаков того, что ваш брак — односторонняя любовь. Фото © Shutterstock

Если муж игнорирует ваше мнение, принимая решения, которые касаются вас обоих, то это признак, что он просто не ценит ваши идеи и не считает их важными. Избранник всё решает односторонне, не учитывая потребности и предпочтения второй половинки. Зачем тогда такие отношения нужны?

4. Вас нет в его планах на будущее

Если вторая половинка не включает вас в свои планы или не проявляет интереса к совместному развитию и достижению целей, это указывает на то, что вся ваша любовь уходит не тому человеку. Как это понять? Супруг избегает обсуждения планов, или вы в них попросту не фигурируете. Вместо того чтобы строить совместные планы, партнёр ориентируется лишь на себя и собственные амбиции. Его можно только похвалить… И отправить в путь в полном одиночестве!

5. Он не делится мыслями и переживаниями

Забытая любовь: признаки односторонней любви в браке. Фото © Freepik

Когда партнёр не делится с вами своими мыслями и переживаниями, то это очевидный признак того, что он не ценит вас и не хочет вовлекать в свою жизнь. Вместо того чтобы общаться и делиться, супруг ограничивает свою эмоциональную интимность и создаёт преграды для взаимопонимания и поддержки. Возможно, партнёру некомфортно при выражении своих эмоций. Но отсутствие открытого общения может привести к разрыву отношений и разводу.