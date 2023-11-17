Психолог раскрыла, в какие дни недели лучше забыть о сайтах для знакомств

Свою любовь можно встретить где и когда угодно, ведь её появление в жизни невозможно спрогнозировать или предугадать. Однако психолог Татьяна Шаврова уверена, что её можно приблизить: для этого достаточно знать, в какие дни стоит заходить в приложения для знакомств, а в какие про них лучше забыть.

"Если говорить о приложениях для знакомств, которых по-прежнему предостаточно (хотя уход "Тиндера" до сих пор ощущается многими его бывшими пользователями), то вам нужно знать, что не стоит ходить туда по вечерам пятницы или субботы", — рассказала эксперт в беседе с Лайфом.

По её словам, именно в это время там можно наткнуться на пользователей, которых по каким-то причинам "не разобрали", в то время как те, на кого следовало бы обратить внимание, проводят время в офлайне и развлекаются в приятной компании.

Точно так же там нечего делать глухой ночью, после 23:00, в любой день — ваша карета точно превратится в тыкву, потому что в это время там остаются только бездельники-полуночники, сильно пьющие, люди в поисках разговоров о сексе и мужчины "приезжай ко мне прямо сейчас" Психолог Татьяна Шаврова

При этом самое "горячее" и продуктивное время для онлайн-знакомств — это будние дни с 20:00 до 23:00 и почти всё воскресенье. Также девушкам, которые ищут кавалера на авто, стоит обратить внимание на период после 18:00, ведь многие мужчины коротают время в пробках, пролистывая анкеты.