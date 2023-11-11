Эксперт рассказал, как не стать жертвой афериста в поисках любви на сайтах знакомств

Социальные сети представляют собой не только площадки для развлечения и обмена информацией, а также место, где особенно активны мошенники. Один из вариантов обмана — кэт-фишинг, когда аферисты создают аккаунты в соцсетях от имени привлекательных девушек и мужчин и знакомятся с противоположным полом.

Однако, по словам директора по информационным технологиям EdgeЦентр Сергея Липова, слишком красивые фотографии и информация в профиле могут быть крючком мошенников для неосведомлённых пользователей. Чтобы не попасться на него, эксперт порекомендовал проверять все данные аккаунта.

"Если фотография кажется нереалистичной или на ней изображены невероятно красивые люди, это должно вызвать подозрение. Также можно использовать функцию поиска изображений в Google, чтобы проверить, используются ли эти фотографии где-то ещё", — рассказал он "Газете.ru".

Липов отметил, что важно анализировать информацию о новом знакомом. Если в его повествовании есть нестыковки, стоит насторожиться. По словам специалиста, на сайтах знакомств ни в коем случае нельзя предоставлять личную информацию о себе. Номер кредитной карты, адрес и другие данные мошенники могут использовать в качестве ключа к банковскому счёту.

Эксперт дополнил, что, если незнакомец отказывается от личной встречи и слишком быстро хочет перейти на переписку вне сайта, это тоже красный флаг. По словам Липова, не менее подозрительно стоит относиться к людям, которые просят деньги или активно интересуются финансами.

"Не стоит спешить с встречей в реальной жизни. Если всё-таки принято решение встретиться, нужно выбрать общественное место и сообщить о встрече друзьям или родственникам. А если в процессе переписки новый знакомый отправляет подозрительные ссылки — ни в коем случае не нужно открывать их", — заключил специалист.